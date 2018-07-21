Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

Личности уходят.

7 декабря 2011 года. ЦСКА приехал за победой в гости к «Интеру», чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. При счете 1:1 в атаку пошел Василий Березуцкий и головой вбил мяч в девятку ворот Кастеллацци. ЦСКА выиграл тот матч и выполнил турнирную задачу. Тогда я совсем не смотрел на смешанный состав «Интера» и даже не думал о параллельной игре, где «Трабзонспор» и «Лилль» сыграли такую нужную для ЦСКА ничью. Кайф от гола Васи не испортили и разбуженные соседи, которые на следующее утро нервно поглядывали в мою сторону.

Так вышло, что защитники редко получают признание через время от таких событий. Когда они заканчивают, все очень скоро забывают лучшие карьерные моменты, классные отборы или ключевые передачи. Даже голы запоминаются редко, а у нападающих их все равно намного больше. Этим летом из ЦСКА уходит целая легендарная тройка, поэтому самое время исправляться. Решение Березуцких – лишний повод запомнить не только их вклад, но и возможность сказать о личностях. Подобных людей в нашем футболе почти не осталось.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июля 2018 г.

Василий Березуцкий – мужественный и харизматичный игрок, на котором держалась вся атмосфера в ЦСКА. Вася много шутил на тренировках, выдавал веселые пресс-конференции и не закрывался от народа даже после поражений. На поле он выстреливал тогда, когда это так нужно было команде – как в том самом матче с «Интером» или на Евро-2016 в игре с Англией. Через него тренер мог влиять на команду, а в остальное время Василий просто уходил в тень. Внимание и похвалу он предпочитал отдавать другим.

Алексей Березуцкий – человек с крутейшей историей преодоления. В 2005 году он был ключевым игроком ЦСКА в сезоне, когда команда взяла Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок России. Но всю карьеру у Алексея была одна большая беда – травмы. С сезона-2012/13 он три года мучился с травмами, потерял место в составе и сыграл на этом отрезке только 25 матчей в РФПЛ. Потом Леша вернулся и приносил пользу в центре обороны, на флангах и даже в опорной зоне. А еще оба всегда были реалистами, поэтому отказались от сборной на ЧМ-2018. Потому что больше не тянули.

«16 лет в одном клубе – невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным», – с таких слов начинается заявление Березуцких на официальном сайте ЦСКА. Признайтесь, что вы даже не помните, когда они проводили за армейцев первые матчи. Все это время Березуцкие и ЦСКА просто шли синонимами без каких-то ассоциаций с другими командами.

В ЦСКА их больше не будет, а состав клуба на сезон примерно такой, как в товарищеском матче с «Енисеем».

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июля 2018 г.

Ролан Гусев говорит, что ушла целая эпоха. Евгений Алдонин предлагает поднять майки братьев под своды нового стадиона. Высказался даже Виталий Мутко, который хочет найти Березуцким новое призвание. Мы смирились с перестройкой в ЦСКА, но выход из игры таких футболистов – большая грусть. Даже если через какое-то время они будут смотреть матчи с другого ракурса.