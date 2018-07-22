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    «Реал» подписал пацана за 45 миллионов. Кто это?


    3.2
    Голосов: 18
    22.07.2018 13:00
    Из парня льется талант.

    Флорентино тянет с перезапуском галактики. В начале лета ее первой звездой почти стал Неймар. Чуть позже – новый чемпион мира Мбаппе. Но оба суперстара точно остаются в Париже, а в альтернативного Азара вцепились «Челси» с «Барселоной». Сейчас единственный слух вокруг «Мадрида» – тайные переговоры Бензема и «Милана». Забавно наблюдать, как француз обзывает лжецом главного инсайдера планеты. Но эти истерики – унылый пшик на фоне изначальных ожиданий от «Реала» на трансферном рынке.

    Перес либо взял паузу и готовит атомный взрыв в скрытом режиме. Либо в команде уже появился футболист максимального уровня, которого никто не заметил. 20 июля какой-то парень прошелся по «Сантьяго Бернабеу» и наделал кучу фоток с трофеями и футболкой «Реала». Главная – селфи с Роналдо. Бразильскую легенду позвали специально для презентации новичка. Все-таки выкладывать 45 миллионов евро совсем без пафоса как-то обидно.

    Винисиус Жуниор договорился с «Мадридом» еще год назад. Бразилия уже сходила с ума от дикого таланта, но суперклуб не подписал его сразу. Просто потому, что на тот момент 17-летний мальчишка сыграл ровно ноль матчей во взрослом футболе. После дебюта за «Фламенго» сделка чуть не накрылась: все прошло отвратительно. Винисиус вышел на 10 минут и отдал лишь одну точную передачу, потеряв на ненужном дриблинге десяток мячей. Но испанские скауты разобрались в провале и приставили к Жуниору команду психологов. Весь год в парне убивали эгоизм и звездную болезнь.

    Специалистам мешал жуткий кризис во «Фламенго». За сезон в клубе поменялось четыре тренера – трое вели себя неадекватно и не ставили Винисиуса в стартовый состав из-за его связи с «Реалом». Предварительные трансферы в Европу – обычное дело для одаренных бразильских игроков. И пока фанаты «Фла» гордились воспитанником, коучи изображали адептов преданности и пороли горячку. От шума вокруг своей персоны Жуниор захандрил и сменил юношеский максимализм на апатию. Но благодаря специалистам парень выбрался: «Сейчас я чувствую себя самодостаточным взрослым мужчиной. За это спасибо родителям и людям, которые работали со мной весь год. Они разработали целый проект для меня».

    Винисиус начинал на пустырях в Сан-Гонсалу – крошечном городе недалеко от Рио. В целом его история типична для бразильского мальчугана, мечтающем о большом футболе. Вот только отбор в академию «Фламенго» получился странным. Накануне Жуниор с отцом купили форму «Фла», чтобы выглядеть круто. А потом спутали поле и случайно вписались на тренировку к команде на два года старше. Так сложилось, что ее тренер не вышел на работу в тот день. Его заменял другой человек, который просто не знал Винисиуса в лицо и не заметил ошибки. Посередине занятия папа Жуниора осознал беду и выбежал на газон, чтобы отвести сына на правильную поляну. Тренер удивился и после минуты молчания произнес: «Вам не нужен отбор».

    С того дня Винисиус стремительно летел по системе «Фламенго» до юношеской сборной и того самого дебютного сезона. По пути прилагались сравнения с Ривалдо, Роналдо, Неймаром и Габи Жезусом. Но Джуниор всегда фанател только от одного нападающего. Появление кумира на «Сантьяго Бернабеу» в день подписания контракта с «Реалом» – сюрприз для новичка. Флорентино позаботился о секретности лично. Но при знакомстве с Роналдо слез не случилось.

    Винисиус проплакался на прощании с болельщиками «Фламенго». «Я счастлив и мне очень грустно одновременно. Вы всегда помогали мне, подарили моей семье лучшую жизнь. Я могу только поблагодарить вас за время вместе. Когда-нибудь я обязательно вернусь».

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    Публикация от text (@viniciusjunior)

    Сейчас главный вопрос по Винисиусу – аренда или полноценный шанс в «Мадриде». Пока он забил только 11 голов в карьере и накопил всего 12 матчей за 2018 год. Статистика очень сырая. Прямо сейчас главное достоинство Жуниора – громадные перспективы. Но после ухода Роналду и очень вероятной продаже Бензема в «Реале» полностью освобождается слот форварда. Это шанс конденсировать талант в реальное качество с результатом. Лопетеги готов рискнуть: «Все говорят о Мбаппе. Но в этом парне еще больше таланта».

    Новая галактика Флорентино Переса может начаться здесь.

    Он ушел из клуба с разбитой головой, но потом вернулся

    Самый дорогой голкипер мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 24 июля 2018, 22:34

      Парня сравнивают с великими звездами футбола. Не вижу серьезных оснований. И вот почему. Ему 17 лет, но у него нет матчей за основу в сильном клубе. Реал заполучил "кота в мешке". Или я ошибаюсь?

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 24 июля 2018, 00:02

      Даа, 45 лимонов только за талант, а сраный юве пытался за 18-20 урвать Головина который уже, хоть что то доказал и там и тут.

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      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда 23 июля 2018, 15:08

      Ой да ладно Вам ныть... И так понятно, что в Реале есть игроков на 2-3 схемы, где этот парень очевидно играть в основе не будет... А пристреляться с лавочки в Мадриде в 18 лет - очень хорошо для него и хорошо для Реала, если он и правда талантлив (через год-два будет полноценным игроком обоймы типа Иско или Асенсио сейчас). Чем все недовольны-то?

      А по поводу трансферов Реала, я думаю, им вообще нужен только один игрок - центронап (два, если уйдет Бензема). Лучшими вариантами могли бы быть (в порядке убывания: Мбаппе, Неймар (да, я считаю он может играть на позиции центронапа), Кейн, Гризманн, Агуэро, Икарди, Лукаку, Левандовски.

      Вместо Бензема, если тот уйдет, можно было бы взять молоднячка типа своего же Мариано Диаса из Лиона.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 июля 2018, 08:08

      Реал же прямо заявлял, что после ухода КР будет брать 1-2 сложившихся звёздных игроков для заполнения медиапространства. Так что ждём бомб.
      Ну а что за этого непонятного мальчишку такие деньги - так это футбол сошёл с ума...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 июля 2018, 17:04

      45 !!!! млн .... охереть просто....и непонятно за кого на самом деле
      сколько таких талантов с мегаавансами было уже.. портильо, савио... но те хоть не за бешеные деньги брались..

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 22 июля 2018, 14:36

      "Пока он забил только 8 голов в карьере и накопил всего 12 матчей за 2018 год ... " А нечего что количество матчей за этот год маленькое , от того , что в Бразильском чемпе то и прошло всего 12 туров, а если учесть Кубок Либертадорес , то у него в этом году 17 матчей . А вообще у него в карьере 49 матчей уже и не 8 , а 10 голов ...

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > К.Серж.А 23 июля 2018, 14:17

      и это уже не такая уж и плохая стата

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > BellatrixBlack 23 июля 2018, 14:39

      Ну как для 18-летнего пацана норм ... Но в Реал по-моему ему еще рано ....

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 22 июля 2018, 14:34

      Из статьи я только больше разочаровался. Жестчайший кот в мешке, еще хуже условного эдегора, ибо там вообще пацан еще был и сумма в 4-5 раз меньше .. А тут понятно что

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