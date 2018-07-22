«Реал» подписал пацана за 45 миллионов. Кто это?

Из парня льется талант.

Флорентино тянет с перезапуском галактики. В начале лета ее первой звездой почти стал Неймар. Чуть позже – новый чемпион мира Мбаппе. Но оба суперстара точно остаются в Париже, а в альтернативного Азара вцепились «Челси» с «Барселоной». Сейчас единственный слух вокруг «Мадрида» – тайные переговоры Бензема и «Милана». Забавно наблюдать, как француз обзывает лжецом главного инсайдера планеты. Но эти истерики – унылый пшик на фоне изначальных ожиданий от «Реала» на трансферном рынке.

Перес либо взял паузу и готовит атомный взрыв в скрытом режиме. Либо в команде уже появился футболист максимального уровня, которого никто не заметил. 20 июля какой-то парень прошелся по «Сантьяго Бернабеу» и наделал кучу фоток с трофеями и футболкой «Реала». Главная – селфи с Роналдо. Бразильскую легенду позвали специально для презентации новичка. Все-таки выкладывать 45 миллионов евро совсем без пафоса как-то обидно.

Винисиус Жуниор договорился с «Мадридом» еще год назад. Бразилия уже сходила с ума от дикого таланта, но суперклуб не подписал его сразу. Просто потому, что на тот момент 17-летний мальчишка сыграл ровно ноль матчей во взрослом футболе. После дебюта за «Фламенго» сделка чуть не накрылась: все прошло отвратительно. Винисиус вышел на 10 минут и отдал лишь одну точную передачу, потеряв на ненужном дриблинге десяток мячей. Но испанские скауты разобрались в провале и приставили к Жуниору команду психологов. Весь год в парне убивали эгоизм и звездную болезнь.

Специалистам мешал жуткий кризис во «Фламенго». За сезон в клубе поменялось четыре тренера – трое вели себя неадекватно и не ставили Винисиуса в стартовый состав из-за его связи с «Реалом». Предварительные трансферы в Европу – обычное дело для одаренных бразильских игроков. И пока фанаты «Фла» гордились воспитанником, коучи изображали адептов преданности и пороли горячку. От шума вокруг своей персоны Жуниор захандрил и сменил юношеский максимализм на апатию. Но благодаря специалистам парень выбрался: «Сейчас я чувствую себя самодостаточным взрослым мужчиной. За это спасибо родителям и людям, которые работали со мной весь год. Они разработали целый проект для меня».

Винисиус начинал на пустырях в Сан-Гонсалу – крошечном городе недалеко от Рио. В целом его история типична для бразильского мальчугана, мечтающем о большом футболе. Вот только отбор в академию «Фламенго» получился странным. Накануне Жуниор с отцом купили форму «Фла», чтобы выглядеть круто. А потом спутали поле и случайно вписались на тренировку к команде на два года старше. Так сложилось, что ее тренер не вышел на работу в тот день. Его заменял другой человек, который просто не знал Винисиуса в лицо и не заметил ошибки. Посередине занятия папа Жуниора осознал беду и выбежал на газон, чтобы отвести сына на правильную поляну. Тренер удивился и после минуты молчания произнес: «Вам не нужен отбор».

С того дня Винисиус стремительно летел по системе «Фламенго» до юношеской сборной и того самого дебютного сезона. По пути прилагались сравнения с Ривалдо, Роналдо, Неймаром и Габи Жезусом. Но Джуниор всегда фанател только от одного нападающего. Появление кумира на «Сантьяго Бернабеу» в день подписания контракта с «Реалом» – сюрприз для новичка. Флорентино позаботился о секретности лично. Но при знакомстве с Роналдо слез не случилось.

Винисиус проплакался на прощании с болельщиками «Фламенго». «Я счастлив и мне очень грустно одновременно. Вы всегда помогали мне, подарили моей семье лучшую жизнь. Я могу только поблагодарить вас за время вместе. Когда-нибудь я обязательно вернусь».

text Публикация от text (@viniciusjunior) 10 Июл 2018 в 12:34 PDT

Сейчас главный вопрос по Винисиусу – аренда или полноценный шанс в «Мадриде». Пока он забил только 11 голов в карьере и накопил всего 12 матчей за 2018 год. Статистика очень сырая. Прямо сейчас главное достоинство Жуниора – громадные перспективы. Но после ухода Роналду и очень вероятной продаже Бензема в «Реале» полностью освобождается слот форварда. Это шанс конденсировать талант в реальное качество с результатом. Лопетеги готов рискнуть: «Все говорят о Мбаппе. Но в этом парне еще больше таланта».

Новая галактика Флорентино Переса может начаться здесь.

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