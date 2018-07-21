Он ушел из клуба с разбитой головой, но потом вернулся

«Спортинг» и Дост снова удивляют.

Только за 30 игр предыдущего сезона в Португалии Бас Дост забил за «Спортинг» 27 голов, а годом ранее их вообще набралось 34. В Португалии голландец вспомнил, что когда-то считался забивным нападающим. Но в конце сезона возникли проблемы с фанатами, когда 50 разъяренных человек ворвались на базу клуба. Они обвиняли игроков в недостаточной самоотдаче, ругали за слабый сезон, а потом перешли к действиям. В потасовке больше всех досталось именно Досту, которому разбили голову. «Я опустошен», – выступал в прессе Дост, уже тогда предвкушавший смену команды.

Через неделю после этого «Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии, от чего все итоги стали еще хуже. Прежняя жизнь команды была невозможна, а тот случай сказался летом, когда «Спортинг» стали массово покидать игроки. Сразу девять ведущих футболистов вышли на поиски новых клубов. Вратарь Патрисиу подался в «Вулверхэмптон», Вильям Карвалью – в «Бетис». На свободного агента Баса Доста претендовала «Севилья», но для испанцев он был только вторым кандидатом. В «Спортинге» оказались проворнее и вернули игрока. Сам он пошел на трехлетнюю сделку только после смены руководства.

twit text — Alistair Overeem (@Alistairovereem) 15 мая 2018 г.

Ниже – несколько новостей из летней жизни «Спортинга», который стал одним из самых обсуждаемых клубов межсезонья.

Еще до смены президента в клуб пришел Синиша Михайлович. Его уволили через восемь дней после назначения с компенсацией в 300 тысяч евро. Теперь серб требует от клуба 10 миллионов евро, потому что действительно хотел здесь работать.

Патрисиу разорвал контракт со «Спортингом» и перешел в «Вулверхэмптон». Португальцам это не понравилось, поэтому здесь хотят заработать уже они. «Спортинг» обратился в ФИФА с подробными аргументами и требованием компенсации в 54,7 миллиона евро. Расследование уже начали.

На место Патрисиу в клуб подписали ротационного вратаря «Сампдории» Вивиано. На его трансфер потратили 2 миллиона евро, а в контракте прописали отступные в 45 миллионов. Через два дня после этого трансфера президент Бруну де Карвалью ушел в отставку по решению состава акционеров.

«Спортинг» смирился с уходом нескольких лидеров, но вернул в команду полузащитника Нани. 31-летний игрок начинал здесь карьеру еще в 2003 году, а в 2014-м заезжал в аренду. Теперь все полноценно и официально. До этого Нани был в ротации у «Лацио».

twit text — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 21 июля 2018 г.

У «Спортинга» все еще неплохой состав и топовые задачи. Пока здесь остается даже Сейду Думбия, а перед возвращением Доста в команду заново подписали перспективного Бруну Фернандеса. Кажется, даже с такой насыщенной жизнью сохранить что-то хорошее все-таки удалось.

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