Игроков и тренеров «Спортинга» избили фанаты. Крупнейший скандал

Наиболее сильно досталось лучшим футболистам, а по раздевалке летали файеры.

Что произошло

Футболисты «Спортинга» подверглись нападениям прямо на клубной базе. Игроков сначала оскорбляли, а затем принялись бить. Нападавших было порядка 50 человек.

Еще больше драматизма придает тот факт, что наиболее серьезно пострадали голкипер Руй Патрисиу и форвард Бас Дост – фактически лучшие игроки «Спортинга». Патрисиу – чемпион Европы в составе сборной Португалии и настоящий патриот команды – на его счету более 460 матчей за «Спортинг» во всех турнирах. Дост забил 70 голов за два сезона.

Сообщается, что досталось также Йосипу Мишичу и Родриго Батталье. Пострадал и Маркос Акуна. Получил по голове тренер Жорже Жезуш. А самая жуть, что с ножевыми ранениями, как говорят, были госпитализированы физиотерапевт Марио Монтейра и ассистент Рауль Жозе – это результат погрома в раздевалке, по которой также летали несколько файеров.

Jorge Jesus e jogadores do Sporting foram agredidos pelos adeptos, de acordo com a CMTV. pic.twitter.com/XKVMMWTRdh — B24 (@B24PT) 15 мая 2018 г.

Двое собираются уйти

Акция фанатов поразила всех без исключения. Но больше всего – аргентинцев Акуну и Батталью, которые собираются разрывать контракты с клубом. Они не намерены больше выступать за «Спортинг» после этих событий.

Клуб в ужасе. Лига тоже

Клуб выпустил официальное обращение, где заверил, что потребует наказать всех виновных, и что в «Спортинге» такое никогда не должно происходить. Лига решительно осудила акты насилия: «Это не футбольные фанаты, а настоящие преступники». Хосе Мария Риккарди, известный португальский экономист, призвал президента клуба Бруну де Карвалью уйти в отставку.

Почему такая реакция

Информации пока нет, но догадаться можно. Фанаты сильно недовольны сезоном в чемпионате Португалии. Клуб вообще с 2002 года не выигрывал лигу, за последнее десятилетие очень редко завоевывал трофеи. Притом часто менял тренеров и обновлял состав.

Три года назад «Спортинг» неожиданно возглавил Жорже Жезуш, выигравший до этого несколько чемпионатов Португалии с «Бенфикой». До первого места «львы» за это время ни разу не добрались, хотя имели все шансы, а в минувшем сезоне и вовсе провалились в последнем туре, лишившись даже путевки в Лигу чемпионов. Надо было обыграть немотивированный «Маритиму» на выезде, но «Спортинг» уступил 1:2, а победный гол островитяне забили как раз с ошибки Патрисиу. Может, это ему сегодня и припомнили.

Впрочем, рассказывают, что две попытки «поговорить» уже были предприняты раньше – сразу после поражения на Мадейре, а затем на подземной стоянке стадиона «Жозе Алваладе», где выцепили Вильяма Карвалью и Руя Патрисиу. Погасить конфликт успела охрана. Сегодня ждать их помощи было бесполезно. Именно поэтому прибытие Карвалью игроки проигнорировали. С ним они, похоже, уже не договорятся. И корни этой проблемы растут глубоко.

Скандальная весна

Месяц назад «Спортинг» тоже попал в заголовки скандальных новостей. Сообщалось, что президент Карвалью публично раскритиковал команду за поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Атлетико», 19 игроков обвинили его в соцсетях за отсутствие поддержки, на что Карвалью просто отстранил всех 19 футболистов без исключения. «Эти испорченные дети никого и ничего не уважают», – возмутился президент. Днем позже Жезуш опроверг информацию об отстранении.

Что дальше

У «Спортинга» есть еще один матч – финал Кубка Португалии. С какими чувствами туда отправится команда – тяжело себе представить. Отдельно стоит сказать о Жорже Жезуше, который пять лет назад по весне проиграл с «Бенфикой» три финала – Лиги Европы, чемпионата (решающий матч с «Порту») и Кубка. Сейчас проиграно сражение за ЛЧ, но впереди решающий матч Кубка. Пять лет назад Жезуша после финала в ярости толкал собственный игрок – Оскар Кардосо. Теперь пришлось пережить фанатское безумие.

По последним сообщениям, играть финал команда не намерена.