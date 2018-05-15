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    Игроков и тренеров «Спортинга» избили фанаты. Крупнейший скандал


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    Голосов: 9
    15.05.2018 23:30
    Наиболее сильно досталось лучшим футболистам, а по раздевалке летали файеры.

    Что произошло

    Футболисты «Спортинга» подверглись нападениям прямо на клубной базе. Игроков сначала оскорбляли, а затем принялись бить. Нападавших было порядка 50 человек.

    Еще больше драматизма придает тот факт, что наиболее серьезно пострадали голкипер Руй Патрисиу и форвард Бас Дост – фактически лучшие игроки «Спортинга». Патрисиу – чемпион Европы в составе сборной Португалии и настоящий патриот команды – на его счету более 460 матчей за «Спортинг» во всех турнирах. Дост забил 70 голов за два сезона.

    Сообщается, что досталось также Йосипу Мишичу и Родриго Батталье. Пострадал и Маркос Акуна. Получил по голове тренер Жорже Жезуш. А самая жуть, что с ножевыми ранениями, как говорят, были госпитализированы физиотерапевт Марио Монтейра и ассистент Рауль Жозе – это результат погрома в раздевалке, по которой также летали несколько файеров.

    Двое собираются уйти

    Акция фанатов поразила всех без исключения. Но больше всего – аргентинцев Акуну и Батталью, которые собираются разрывать контракты с клубом. Они не намерены больше выступать за «Спортинг» после этих событий.

    Клуб в ужасе. Лига тоже

    Клуб выпустил официальное обращение, где заверил, что потребует наказать всех виновных, и что в «Спортинге» такое никогда не должно происходить. Лига решительно осудила акты насилия: «Это не футбольные фанаты, а настоящие преступники». Хосе Мария Риккарди, известный португальский экономист, призвал президента клуба Бруну де Карвалью уйти в отставку.

    Почему такая реакция

    Информации пока нет, но догадаться можно. Фанаты сильно недовольны сезоном в чемпионате Португалии. Клуб вообще с 2002 года не выигрывал лигу, за последнее десятилетие очень редко завоевывал трофеи. Притом часто менял тренеров и обновлял состав.

    Три года назад «Спортинг» неожиданно возглавил Жорже Жезуш, выигравший до этого несколько чемпионатов Португалии с «Бенфикой». До первого места «львы» за это время ни разу не добрались, хотя имели все шансы, а в минувшем сезоне и вовсе провалились в последнем туре, лишившись даже путевки в Лигу чемпионов. Надо было обыграть немотивированный «Маритиму» на выезде, но «Спортинг» уступил 1:2, а победный гол островитяне забили как раз с ошибки Патрисиу. Может, это ему сегодня и припомнили.

    Впрочем, рассказывают, что две попытки «поговорить» уже были предприняты раньше – сразу после поражения на Мадейре, а затем на подземной стоянке стадиона «Жозе Алваладе», где выцепили Вильяма Карвалью и Руя Патрисиу. Погасить конфликт успела охрана. Сегодня ждать их помощи было бесполезно. Именно поэтому прибытие Карвалью игроки проигнорировали. С ним они, похоже, уже не договорятся. И корни этой проблемы растут глубоко.

    Скандальная весна

    Месяц назад «Спортинг» тоже попал в заголовки скандальных новостей. Сообщалось, что президент Карвалью публично раскритиковал команду за поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Атлетико», 19 игроков обвинили его в соцсетях за отсутствие поддержки, на что Карвалью просто отстранил всех 19 футболистов без исключения. «Эти испорченные дети никого и ничего не уважают», – возмутился президент. Днем позже Жезуш опроверг информацию об отстранении.

    Что дальше

    У «Спортинга» есть еще один матч – финал Кубка Португалии. С какими чувствами туда отправится команда – тяжело себе представить. Отдельно стоит сказать о Жорже Жезуше, который пять лет назад по весне проиграл с «Бенфикой» три финала – Лиги Европы, чемпионата (решающий матч с «Порту») и Кубка. Сейчас проиграно сражение за ЛЧ, но впереди решающий матч Кубка. Пять лет назад Жезуша после финала в ярости толкал собственный игрок – Оскар Кардосо. Теперь пришлось пережить фанатское безумие.

    По последним сообщениям, играть финал команда не намерена.

    Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11245

      alp 18 мая 2018, 12:43

      чета онглийская прэсса не шумит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 16 мая 2018, 20:30

      Будь подобная байда в России, сейчас столько вони было бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 мая 2018, 17:22

      Вот она культурная Европа,,,,которая во всём пытается нас научить,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 мая 2018, 13:59

      Чет маловато желающих свалить. Я бы на месте Руи Патрисиу и Бас Доста уже чемоданы паковал. Футбол - это игра для болельщиков. Играть для такого быдла - себя не уважать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > bset 16 мая 2018, 21:37

      братан это не болелы и не фанаты.....
      это убогие дегенераты работавшие мб по на водке.
      адекватные люди и тем более фанаты-болелы такое делать не будут разговором можно всё добиться!
      тем более топ игроков трогать которые попу рвут за этот клуб не 1ый сезон..(имхо)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > h3LL1k 17 мая 2018, 10:12

      Даже если и так. Как минимум начать разговоры, мол, я тут играю, а меня избивают ни за что. Тогда этих гопарей сами нормальные болельщики и найдут. И всем будет счастье)

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > bset 17 мая 2018, 14:11

      это точно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 16 мая 2018, 10:45

      Звери, а не люди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 16 мая 2018, 10:24

      Вот же гнилые животние

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 мая 2018, 09:19

      фаны Динамо со своими пейнтбольными ружьями прям Познер'ы приехавшие обсудить наболевшее, по сравнению с этими дикарями.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 мая 2018, 08:13

      Для того полиция с Росгвардией на стадионах и нужны. Пускай лучше с ними, чем до такого доводить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 16 мая 2018, 08:03

      Звери, зато про Россию у них показывают что у нас тут беспредел, да у нас прав человеческих и порядка на уровень больше чем у них..

      14
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 16 мая 2018, 07:49

      Беспредел)) сейчас везде беззаконие; что хотят - то и делают) а накажут как всегда невиновных каких- нибудь

      1
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