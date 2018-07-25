Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

Он отказал «Челси».

Детали

Полузащитник Александр Головин уезжает из ЦСКА во французский «Монако». Канал Mash пишет, что трансферные детали улажены, а сам Головин уже подписал контракт. Журналист Сергей Егоров утверждает, что Головин вылетел на медосмотр. Сумма трансфера – 30 миллионов евро, но ЦСКА получит процент с последующей продажи игрока. 22-летний полузащитник подпишет с «Монако» пятилетний контракт. По информации «СЭ», зарплата Головина в «Монако» составит 2 миллиона евро в год.

Вадим Васильев, вице-президент «Монако» «Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться. Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить. В детали разговора с Евгением Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех»

Кому он отказал?

До «Монако» у Головина были два реальных варианта в Европе. «Ювентус» долго вел россиянина, но потом подписал Джана и окончательно разобрался с полузащитой. С «Челси» получилось сложнее. Нобель Арустамян пишет, что Головин хотел перейти именно в «Челси», но вариант с Англией отпал из-за неизвестных перспектив. «Монако» гарантировал Головину развитие, «Челси» – возможную аренду в «Витесс» и кучу сомнений. Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов тоже советовал Головину ехать в Лондон.

Болельщики «Челси» ругают руководство клуба за упущенного игрока.

twit text — CFCAlfredo(@alf_10cfc) 25 июля 2018 г.

Хуже всех сейчас Марине Грановской. Ей припоминают даже трансфер Бакайоко из того же «Монако». Кажется, если Головин теперь и перейдет в «Челси», то через пару лет клуб заплатит за него в два раза больше.

twit text — kirkumesh#strive for greatness (@P63hMyL3Sy3rHAT) 25 июля 2018 г.

Самый дорогой российский футболист

Переход Головина в «Монако» – история. 30 миллионов евро сделают Головина самым дорогим российским футболистом. До него таким считался Юрий Жирков, который уезжал в «Челси» за 21 миллион. На ценник повлияла игра Головина в предыдущем сезоне, по итогам которого болельщики признали полузащитника лучшим игроком команды. Интересно, что его переход сопоставим по цене с трансфером Бальде Кейта из «Лацио». Дороже них в «Монако» покупали только Хамеса и Фалькао.

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