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    Головин переходит в «Монако». Все о трансфере


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    Голосов: 11
    25.07.2018 21:10
    Он отказал «Челси».

    Детали

    Полузащитник Александр Головин уезжает из ЦСКА во французский «Монако». Канал Mash пишет, что трансферные детали улажены, а сам Головин уже подписал контракт. Журналист Сергей Егоров утверждает, что Головин вылетел на медосмотр. Сумма трансфера – 30 миллионов евро, но ЦСКА получит процент с последующей продажи игрока. 22-летний полузащитник подпишет с «Монако» пятилетний контракт. По информации «СЭ», зарплата Головина в «Монако» составит 2 миллиона евро в год.

    Вадим Васильев, вице-президент «Монако»

    «Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться.

    Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

    В детали разговора с Евгением Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех»

    Кому он отказал?

    До «Монако» у Головина были два реальных варианта в Европе. «Ювентус» долго вел россиянина, но потом подписал Джана и окончательно разобрался с полузащитой. С «Челси» получилось сложнее. Нобель Арустамян пишет, что Головин хотел перейти именно в «Челси», но вариант с Англией отпал из-за неизвестных перспектив. «Монако» гарантировал Головину развитие, «Челси» – возможную аренду в «Витесс» и кучу сомнений. Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов тоже советовал Головину ехать в Лондон.

    Болельщики «Челси» ругают руководство клуба за упущенного игрока.

    Хуже всех сейчас Марине Грановской. Ей припоминают даже трансфер Бакайоко из того же «Монако». Кажется, если Головин теперь и перейдет в «Челси», то через пару лет клуб заплатит за него в два раза больше.

    Самый дорогой российский футболист

    Переход Головина в «Монако» – история. 30 миллионов евро сделают Головина самым дорогим российским футболистом. До него таким считался Юрий Жирков, который уезжал в «Челси» за 21 миллион. На ценник повлияла игра Головина в предыдущем сезоне, по итогам которого болельщики признали полузащитника лучшим игроком команды. Интересно, что его переход сопоставим по цене с трансфером Бальде Кейта из «Лацио». Дороже них в «Монако» покупали только Хамеса и Фалькао.

    Материал обновляется и дополняется

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 27 июля 2018, 01:47

      Безумно рад за Саню. Удачи ему, вперёд за мечтой, покорять Европу)))

      2
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 26 июля 2018, 09:02

      Саша всё правильно сделал. Лучше играть в основе команды чуть ниже рангом и постепенно подтягиваться к топам,чем болтаться в бесконечных арендах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 июля 2018, 08:06

      тоже считаю, то правильный выбор. В Челси бы потерялся на скамейке или в арендах, да и уровень АПЛ в разы выше РПЛ, слишком большая разница. А так поиграет во Франции, привыкнет к Европе, а там можно будет думать о переходе в другой чемпионат. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 июля 2018, 08:01

      Очень рад за Сашу, рад что он принял правильное решение. Тем более президент Монако русский, чем может тем поможет как говорится...

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 июля 2018, 07:31

      Однако, Монако теперь любимым франкоклубом будет у россиян. До Монако таковым, очевидно, был Марсель.

      1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 26 июля 2018, 07:22

      Удачи Саша!!!

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 июля 2018, 06:50

      наконец-то свершилось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 26 июля 2018, 00:49

      Как раз клуб его уровня, выше чем цска но ниже челси,и чемп там сильный, скоростной, техничный

      3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 июля 2018, 00:48

      Во Франции может быть и надо начинать, а не в Англии. Удачи ему.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 июля 2018, 00:11

      Да ... "Монако" - это хорошо , но во Франции драконовские налоги .....

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > VikNMar 26 июля 2018, 00:20

      Но не в Монако. И это повод для постоянной и продолжающейся критики со стороны французских клубов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Viper for CSKA 26 июля 2018, 11:40

      Ты прав , в Монако вообще налогов по моему нет ...

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