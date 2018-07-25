Арустамян: «Головин хотел перейти в «Челси», но «Монако» гарантировал место в основе и развитие игрока»

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Команда Лиги 1 пообещала игроку развитие.

«Сага по Головину подходит к концу. Изначально хавбек хотел перейти в АПЛ, но в последнее время ситуация изменилась. «Монако» был настойчив, пообещал игроку место в основе и развитие.

Контракт будет подписан завтра, 26 июля», – написал комментатор в своем телеграм-канале «Nobel».

Сумма трансфера – 30 миллионов евро.