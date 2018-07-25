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    Арустамян: «Головин хотел перейти в «Челси», но «Монако» гарантировал место в основе и развитие игрока»

    Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Команда Лиги 1 пообещала игроку развитие.

    «Сага по Головину подходит к концу. Изначально хавбек хотел перейти в АПЛ, но в последнее время ситуация изменилась. «Монако» был настойчив, пообещал игроку место в основе и развитие.

    Контракт будет подписан завтра, 26 июля», – написал комментатор в своем телеграм-канале «Nobel».

    Сумма трансфера – 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2018 20:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 26 июля 2018, 13:18

      Арустамян может написать "отсебятину". И все же кажется что в Монако ему будет лучше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 09:29

      только время покажет правильный ли этот выбор, но на данный момент кажется что да.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 25 июля 2018, 22:39

      Был выбор между „Челси“ и „Монако“???

      Никакого выбора у Головина НЕ БЫЛО!
      Арустамян его ВЫДУМАЛ!

      Челси не собирался Головина брать, а только создавал, по просьбе Гинера, видимость конкуренции, чтобы НАКРУТИТЬ на игроке большие деньги.
      Ювентус торговался сам с собою и тоже не горел желанием заполучить Головина из-за БЕШЕНОЙ накрутки по стоимости.

      Стоимость Головина завышена в два раза.
      Его реальная стоимость 12-15 евро лимонов.
      Но раз Монако некуда девать деньги, так пусть тратят.

      Очень похоже на отмывание.
      Финансовый банно-прачечный криминал.

      Футбол самый коррумпированный вид спорта.
      Надо с этим что-то делать.
      Многие на этом неправедно обогащаются и превратили футбол в свою криминальную кормушку.

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2018, 22:11

      Как можно гарантировать развитие?

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 июля 2018, 21:48

      Это не маловажно доя молодого игрока, был бы он пенсионером, то надо было идти в Челси

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 25 июля 2018, 21:39

      Гинер тоже как то Челси на открытие своего стадио,а приехал Торпедо ))

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июля 2018, 21:24

      Не знаю, не знаю... Монако по классу в целом не сильно сильнее ЦСКА (если брать последние лет 5)... Да, там некоторые игроки уезжают в ТОП-клубы становясь реальными звёздами, но сколько талантов там тоже не взлетело? Полно... Из того же Аякса, Бенфики, Порту игроки уезжают в ТОП-ы и там продолжают феерить... По мне, это практически топтание на месте, а не какой-то большой шаг на повышение...

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > ivanthebest 25 июля 2018, 21:59

      ну ты сравнил , извини меня, цска и монако. Да еще и добавил "еслиб рать последние лет 5" . да, чемпион франции где соперник псж, а не зенит блин, и в лч монако и сити проходил и бд , а потом вылетал в полуфинале. Из монако игроки разъехались по псж .как мбаппе, и в сити, и хамес в реале/баварии. ) сам чемпиона франции может не ахит, да он действительно не ахти прямо таки скажем. Но сам клуб, на хорошем уровне
      " но сколько талантов там тоже не взлетело" , скажи мне 5 игроков за последние лет 5 ВО Всем рфпл , кто бы взлетел хоть куда нибудь

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июля 2018, 21:01

      неужели сериал "Головин" заканчивается

      1
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 25 июля 2018, 20:41

      Отлично, сделано!

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 июля 2018, 20:30

      Нормальный выбор! АПЛ, естественно, сильнее Лиги 1, но для нашего футболиста в 22 года, там могут просто смять и испортить всю карьеру, а французский чемп самое то, да и в "Монако" можно ещё лучше раскрыть свой потенциал, тем более в ЛЧ...

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