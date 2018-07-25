Вице-президент «Монако»: «Головин принял верное решение. Мы реально заинтересованы в успехе Саши»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал готовящееся подписание контракта с полузащитником Александром Головиным.

«Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение.

Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться.

Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

В детали разговора с Евгением Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех», – сказал Васильев.

«Монако» гарантировал игроку место в основе.