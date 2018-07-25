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    Вице-президент «Монако»: «Головин принял верное решение. Мы реально заинтересованы в успехе Саши»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал готовящееся подписание контракта с полузащитником Александром Головиным.

    «Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение.

    Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться.

    Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

    В детали разговора с Евгением Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех», – сказал Васильев.

    «Монако» гарантировал игроку место в основе.

    Источник: Sport24

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    25.07.2018 20:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 22:36

      Саша, удачной карьеры тебе во Франции. Вся футбольная Россия смотрит на тебя с надеждой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 25 июля 2018, 22:09

      Головину успехов! Главное основу гарантировали.В чемпионате чемпионов мира это не слабо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 25 июля 2018, 21:31

      Саня не подведи.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 25 июля 2018, 20:54

      Лучших условий для отъезда и адаптации и не придумать. Полный протекционизм :)

      5
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