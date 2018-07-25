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  • Вице-президент «Монако»: «Головин принял верное решение. Мы реально заинтересованы в успехе Саши»

Вице-президент «Монако»: «Головин принял верное решение. Мы реально заинтересованы в успехе Саши»

25 июля 2018, 20:51
4

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал готовящееся подписание контракта с полузащитником Александром Головиным.

«Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение.

Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться.

Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

В детали разговора с Евгением Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех», – сказал Васильев.

«Монако» гарантировал игроку место в основе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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Cromathaar
1532541280
Лучших условий для отъезда и адаптации и не придумать. Полный протекционизм :)
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Dinamo4emp
1532543479
Саня не подведи.
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val-berezko
1532545795
Головину успехов! Главное основу гарантировали.В чемпионате чемпионов мира это не слабо.
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DOCTOR PENALTY
1532547410
Саша, удачной карьеры тебе во Франции. Вся футбольная Россия смотрит на тебя с надеждой.
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