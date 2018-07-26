Автосалон, общага и поле на крыше. Теперь это новый стадион Головина

Арена «Монако» – невероятное место.

Монако – безумно маленькая штука. Для понимания: внутри Садового кольца уместится девять таких княжеств плюс небольшой аэропорт. При этом филиал рая на Лазурном берегу насыщен жителями сильнее Выхино. На квадратном километре Монако обитают почти 19 тысяч человек. Это самая плотная заселенность в мире. Впихнуть полноценную арену в центр подобного муравейника – нереально.

Поэтому новый дом Головина по сути не стадион: из футбольного там лишь поляна с трибунами. Причем газон растянулся на крыше подземного паркинга (на 8 метров выше уровня земли). Так что «Зенит» и «Манчестер Юнайтед» рубились за еврокубок, пока кто-то прогревал тачку примерно под воротами Ван дер Сара. Но никакого шума – как и любая вещь в Монако, конструкция стоит космических денег и исключает все намеки на вибрацию. Под толпой вечно топающих футболистов без проблем заснула бы ваша бабушка. Даже если в гости приехал «ПСЖ», а на потолок грохнулся Неймар.

Поле на парковке – лишь подвал Нарнии. Настоящие чудеса «Луи II» расставлены по поверхности. Сам стадион напоминает что-то среднее между торговым центром и жилым кварталом. Хотя в сущности так и есть. Арена склеена из кучи отдельных зданий. Каждое – самостоятельный комплекс со своими функциями и ролью в жизни города. Единственное отличие этих домов от обычных построек начинается на трибунах вместо задней стены.

Университет и общежитие

Самая спортивная часть фасада относится к клубу меньше всего. Между матчами там проходят занятия элитного международного института Монако. Основная цель – превращать студентов в бизнес-машины для поддержания экономики княжества где-то на облаках. Туда приезжали с лекциями Цукерберг и Билл Гейтс. Перед выступлением создатель фейсбука сорвался и попросился на поле. Его провели по коридору, который в дни игр превращается в хорду болельщиков. Это был один из моментов, когда Марк выдал в себе человека: «Люди попадают на футбол сквозь университет. Волшебно».

Парами дело не заканчивается. Аренда жилья в Монако стоит кошмарных денег, поэтому для иногородних студентов и экспатов на «Луи II» сделали общагу на 100 посадочных мест. Обычно она заполнена полностью, а во время каникул свободные койки с удовольствием заполняют футбольные болельщики и просто туристы. На фоне такой близости матчами претензии студентов МГУ о фан-зоне выглядят как-то нелепо.

Автосалон Bentley

Не забывайте – мы говорим о богемном месте. Один из самых востребованных магазинов города имеет собственный подъезд ко входу и не платит «Монако» за аренду площадей. Если на стадион приезжают условные «Генгам» и «Реймс», то автосалон даже не прерывает работу. Миллиарды не готовы ждать, пока несколько тысяч людей насытятся каким-то футболом странного качества.

Посещаемость – вообще грустная тема для «Монако». В городе живет 38 тысяч человек – арена способна вместить половину. И хотя клуб стабильно играет в еврокубках и периодически радует интересными трансферами, социологи нашли интерес к футболу только у 27% жителей княжества. Причем далеко не каждый предпочтет променад до стадиона просмотру матча в собственном пент-хаузе или по огромному телеку на яхте. Поэтому Bentley и диктует условия настолько бессовестно.

Супермаркет и аптека

Но за продуктами надо ходить. Поэтому по крайней мере в одной части «Луи II» происходит постоянная движуха. Там самый обычный сетевик с акциями на вторую банку кофе и фишками за большой чек. Может и прилипалы бывают.

Есть небольшой прилавок и для сувениров «Монако». Так сложилось, что несколько лет назад мой лучший друг прихватил оттуда маленькую копию «Луи II». Теперь там поселился Саня Головин.

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