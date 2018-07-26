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    8 самых дорогих трансферов россиян в Европу


    4
    Голосов: 6
    26.07.2018 05:00
    Головин побил рекорд продаж.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +271

      artem 81 26 июля 2018, 12:32

      Из этого списка достойно выступали только Аршавин и Павлюченко

      2
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > artem 81 26 июля 2018, 13:53

      Измайлов тоже

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июля 2018, 11:52

      Еще как сказать по ценам 10-15 летней давности...

      2
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 26 июля 2018, 11:29

      да причём тут деньги, главное чтобы Головин заиграл! а не ушёл на скамейку запасных...

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 26 июля 2018, 10:57

      Из всего этого списка, пожалуй, только Аршавин показал достойный уровень.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > DOCTOR PENALTY 26 июля 2018, 11:38

      Погребняк в Штутгарте был хорош. Жиркова неверно использовали, хотя в итоге научили на новой позиции играть. Аршавин да, играл отлично

      2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > panmon 26 июля 2018, 21:34

      Погребняк еще в Фулхэме жег и зря ушел в Рединг

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 июля 2018, 10:23

      Эххх... Помнится Измайлов такое на поле вытворял с Билей на флангах... А потом переход в Спортинг и конец игроку...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY > WhiteEgon 26 июля 2018, 10:59

      Да, игрок он незаурядный, обидно, что не самореализовался.

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 26 июля 2018, 10:10

      Наше дерево всегда хорошо шло на экспорт.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июля 2018, 01:23

      Фигня все это! еще 20 лет назад 40 лямов за футболиста, было просто безумием, а ща 200 лямов нормальная цена за суперстар...

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 июля 2018, 00:03

      НЕ ДЕНЬГИ РЕШАЮТ А КАК ДОЛГО ИГРОК БУДЕТ ИГРАТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

      6
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM 25 июля 2018, 23:48

      ЦСКА всегда будет первым!!!

      2
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