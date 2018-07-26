8 самых дорогих трансферов россиян в Европу

Из этого списка достойно выступали только Аршавин и Павлюченко
Из этого списка достойно выступали только Аршавин и Павлюченко
Измайлов тоже
да причём тут деньги, главное чтобы Головин заиграл! а не ушёл на скамейку запасных...
Из всего этого списка, пожалуй, только Аршавин показал достойный уровень.
Погребняк в Штутгарте был хорош. Жиркова неверно использовали, хотя в итоге научили на новой позиции играть. Аршавин да, играл отлично
Эххх... Помнится Измайлов такое на поле вытворял с Билей на флангах... А потом переход в Спортинг и конец игроку...
Да, игрок он незаурядный, обидно, что не самореализовался.
Фигня все это! еще 20 лет назад 40 лямов за футболиста, было просто безумием, а ща 200 лямов нормальная цена за суперстар...
НЕ ДЕНЬГИ РЕШАЮТ А КАК ДОЛГО ИГРОК БУДЕТ ИГРАТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ЦСКА всегда будет первым!!!