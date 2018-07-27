«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Подборка с форума болельщиков «Монако» liveteam-asm.com.
Лично я видел его только на ЧМ и в игре против «Лиона» в Лиге Европы. Кажется, это очень хороший трансфер. Велика вероятность, что у Головина все получится.
matie-flash
Он может исполнять десятку, хорошо двигается, отлично видит поле, может обвести. В общем, такой микс Тилеманса и Бошильи, но более креативный, чем они оба. Вопрос лишь в том, что он играл только в России.
Daghe_Melo
Это отличная новость! «Монако» – прекрасный выбор для такого игрока. То, что нужно, перед тем как перейти в большой европейский клуб. Роль плеймейкера подойдет ему отлично. Но он точно не шестой номер, так что тут у нас проблема до сих пор не решена.
pessimiste man
Кроме того, что он играл в хорошем клубе (не думаю, что прошлогодний «Монако» намного круче ЦСКА), он еще провел классный сезон и проявил себя на ЧМ.
Glassjaw
Проект «Монако» и нацелен на то, чтобы развивать юные таланты, так что известные молодые футболисты не зря соглашаются сюда ехать. У Головина может очень здорово получиться.
Fred29
Переплачивать бы не хотелось. 30 миллионов за него – это уже многовато. Это звезда не того масштаба.
nandofan
Плюсом этого трансфер может быть привлечение спонсоров. Продажи маек, выход на скандинавский рынок.
Bloupo
Что-что?
Daghe_Melo
Что-то у меня с географией. Я хотел сказать не скандинавского, а советского.
Bloupo
Честно говоря, и 35 миллионов за него компенсируются в случае перепродажи. Причем легко.
Mero
Очень круто, если мы его купим. Не знаю, согласитесь ли, но по мне это лучший трансфер с 2013-го, когда к нам переходили Фалькао и Хамес. Мы и так здорово работали, можно вспомнить Лемара, Силву, Менди, но Головин в свои 22 уже сложившийся футболист.
Daghe_Melo
Думаю, сделки по Бальде и Тилемансу были никак не хуже, первый – один из лучших талантов Ла Масии. Второй – один из лучших молодых бельгийцев за последние пять лет.
MC.
Это суперталантливый футболист, очень буду рад, если придет. Но если нет – у нас в атаке и так есть кому играть.
Alex
Надеюсь, в эту ночь ситуация Малкома у нас не повторится.
Mugichan
На бумаге центр Ахолу-Тилеманс-Головин видится очень и очень крутым.
GeorgieW
Думаю, он более креативен, чем Моутинью, классный дриблер и вообще в этом компоненте разнообразнее португальца. А играет он выше Моутинью и в разных зонах, тогда как тот – только в центре.
Daghe_Melo
И теперь фанаты «Челси» в ярости. Вот это счастье.
Galère Vermain
Мечты сбываются! Мой кумир Головин в нашей красивой майке. Ясно и так, что обзаведусь футболкой. А фанаты «Челси» такие жалкие. Пишут теперь «Ну, он не так уж и хорош» и «Уж если б мы точно захотели, мы б обязательно его купили». Так жаль, что у них Сарри. Они не заслуживают такого крутого тренера.
Raphael
В тех матчах с ним, что я видел (и с «Лионом» и в сборной России) – все атаки начинались через него.
Glik
Очень рад этому переходу. Это креативщик, как раз такого нам и не хватало. Касаемо «Челси» – не понимаю ярости фанатов. Им нужны более опытные футболисты.
Iklo
Он талантлив, но к тому же умеет отрабатывать в защите. Добро пожаловать!
LabtecAsm
Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду
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