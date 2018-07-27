«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Считают его круче Моутинью и смеются над «Челси».

Подборка с форума болельщиков «Монако» liveteam-asm.com.

Лично я видел его только на ЧМ и в игре против «Лиона» в Лиге Европы. Кажется, это очень хороший трансфер. Велика вероятность, что у Головина все получится.

matie-flash

Он может исполнять десятку, хорошо двигается, отлично видит поле, может обвести. В общем, такой микс Тилеманса и Бошильи, но более креативный, чем они оба. Вопрос лишь в том, что он играл только в России.

Daghe_Melo

Это отличная новость! «Монако» – прекрасный выбор для такого игрока. То, что нужно, перед тем как перейти в большой европейский клуб. Роль плеймейкера подойдет ему отлично. Но он точно не шестой номер, так что тут у нас проблема до сих пор не решена.

pessimiste man

Кроме того, что он играл в хорошем клубе (не думаю, что прошлогодний «Монако» намного круче ЦСКА), он еще провел классный сезон и проявил себя на ЧМ.

Glassjaw

Проект «Монако» и нацелен на то, чтобы развивать юные таланты, так что известные молодые футболисты не зря соглашаются сюда ехать. У Головина может очень здорово получиться.

Fred29

Переплачивать бы не хотелось. 30 миллионов за него – это уже многовато. Это звезда не того масштаба.

nandofan

Плюсом этого трансфер может быть привлечение спонсоров. Продажи маек, выход на скандинавский рынок.

Bloupo

Что-что?

Daghe_Melo

Что-то у меня с географией. Я хотел сказать не скандинавского, а советского.

Bloupo

Честно говоря, и 35 миллионов за него компенсируются в случае перепродажи. Причем легко.

Mero

Очень круто, если мы его купим. Не знаю, согласитесь ли, но по мне это лучший трансфер с 2013-го, когда к нам переходили Фалькао и Хамес. Мы и так здорово работали, можно вспомнить Лемара, Силву, Менди, но Головин в свои 22 уже сложившийся футболист.

Daghe_Melo

Думаю, сделки по Бальде и Тилемансу были никак не хуже, первый – один из лучших талантов Ла Масии. Второй – один из лучших молодых бельгийцев за последние пять лет.

MC.

Это суперталантливый футболист, очень буду рад, если придет. Но если нет – у нас в атаке и так есть кому играть.

Alex

Надеюсь, в эту ночь ситуация Малкома у нас не повторится.

Mugichan

На бумаге центр Ахолу-Тилеманс-Головин видится очень и очень крутым.

GeorgieW

Думаю, он более креативен, чем Моутинью, классный дриблер и вообще в этом компоненте разнообразнее португальца. А играет он выше Моутинью и в разных зонах, тогда как тот – только в центре.

Daghe_Melo

И теперь фанаты «Челси» в ярости. Вот это счастье.

Galère Vermain

Мечты сбываются! Мой кумир Головин в нашей красивой майке. Ясно и так, что обзаведусь футболкой. А фанаты «Челси» такие жалкие. Пишут теперь «Ну, он не так уж и хорош» и «Уж если б мы точно захотели, мы б обязательно его купили». Так жаль, что у них Сарри. Они не заслуживают такого крутого тренера.

Raphael

В тех матчах с ним, что я видел (и с «Лионом» и в сборной России) – все атаки начинались через него.

Glik

Очень рад этому переходу. Это креативщик, как раз такого нам и не хватало. Касаемо «Челси» – не понимаю ярости фанатов. Им нужны более опытные футболисты.

Iklo

Он талантлив, но к тому же умеет отрабатывать в защите. Добро пожаловать!

LabtecAsm

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