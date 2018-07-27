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    «Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина


    3.6
    Голосов: 10
    27.07.2018 16:10
    Считают его круче Моутинью и смеются над «Челси».

    Подборка с форума болельщиков «Монако» liveteam-asm.com.

    Лично я видел его только на ЧМ и в игре против «Лиона» в Лиге Европы. Кажется, это очень хороший трансфер. Велика вероятность, что у Головина все получится.

    matie-flash

    Он может исполнять десятку, хорошо двигается, отлично видит поле, может обвести. В общем, такой микс Тилеманса и Бошильи, но более креативный, чем они оба. Вопрос лишь в том, что он играл только в России.

    Daghe_Melo

    Это отличная новость! «Монако» – прекрасный выбор для такого игрока. То, что нужно, перед тем как перейти в большой европейский клуб. Роль плеймейкера подойдет ему отлично. Но он точно не шестой номер, так что тут у нас проблема до сих пор не решена.

    pessimiste man

    Кроме того, что он играл в хорошем клубе (не думаю, что прошлогодний «Монако» намного круче ЦСКА), он еще провел классный сезон и проявил себя на ЧМ.

    Glassjaw

    Проект «Монако» и нацелен на то, чтобы развивать юные таланты, так что известные молодые футболисты не зря соглашаются сюда ехать. У Головина может очень здорово получиться.

    Fred29

    Переплачивать бы не хотелось. 30 миллионов за него – это уже многовато. Это звезда не того масштаба.

    nandofan

    Плюсом этого трансфер может быть привлечение спонсоров. Продажи маек, выход на скандинавский рынок.

    Bloupo

    Что-что?

    Daghe_Melo

    Что-то у меня с географией. Я хотел сказать не скандинавского, а советского.

    Bloupo

    Честно говоря, и 35 миллионов за него компенсируются в случае перепродажи. Причем легко.

    Mero

    Очень круто, если мы его купим. Не знаю, согласитесь ли, но по мне это лучший трансфер с 2013-го, когда к нам переходили Фалькао и Хамес. Мы и так здорово работали, можно вспомнить Лемара, Силву, Менди, но Головин в свои 22 уже сложившийся футболист.

    Daghe_Melo

    Думаю, сделки по Бальде и Тилемансу были никак не хуже, первый – один из лучших талантов Ла Масии. Второй – один из лучших молодых бельгийцев за последние пять лет.

    MC.

    Это суперталантливый футболист, очень буду рад, если придет. Но если нет – у нас в атаке и так есть кому играть.

    Alex

    Надеюсь, в эту ночь ситуация Малкома у нас не повторится.

    Mugichan

    На бумаге центр Ахолу-Тилеманс-Головин видится очень и очень крутым.

    GeorgieW

    Думаю, он более креативен, чем Моутинью, классный дриблер и вообще в этом компоненте разнообразнее португальца. А играет он выше Моутинью и в разных зонах, тогда как тот – только в центре.

    Daghe_Melo

    И теперь фанаты «Челси» в ярости. Вот это счастье.

    Galère Vermain

    Мечты сбываются! Мой кумир Головин в нашей красивой майке. Ясно и так, что обзаведусь футболкой. А фанаты «Челси» такие жалкие. Пишут теперь «Ну, он не так уж и хорош» и «Уж если б мы точно захотели, мы б обязательно его купили». Так жаль, что у них Сарри. Они не заслуживают такого крутого тренера.

    Raphael

    В тех матчах с ним, что я видел (и с «Лионом» и в сборной России) – все атаки начинались через него.

    Glik

    Очень рад этому переходу. Это креативщик, как раз такого нам и не хватало. Касаемо «Челси» – не понимаю ярости фанатов. Им нужны более опытные футболисты.

    Iklo

    Он талантлив, но к тому же умеет отрабатывать в защите. Добро пожаловать!

    LabtecAsm

    Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду

    8 самых дорогих трансферов россиян в Европу

    Головин переходит в «Монако». Все о трансфере

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, «Монако»
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 30 июля 2018, 07:56

      Фото к статье на вершине горы - а-ля Скотт Нидермайер с Кубком Стэнли ))

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 28 июля 2018, 20:21

      Саня, в Монако главное - это КАЗИНО, но нам с тобой этого не надо, даже и не думай, ты же не Кокора какой или Мамай. Успехов тебе там в футболе!!!

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 27 июля 2018, 19:26

      Удачи, Саня.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 27 июля 2018, 19:22

      Фотка классная....,,Покоритель Монако русич Головин,,
      ...княжество у ног моих....

      1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 27 июля 2018, 19:12

      во подставляют мужика по полной

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 27 июля 2018, 18:24

      Ребята, у меня на четвертый день писанины об этом футболёрчике токсикоз глубокой интенсивности, эт чё будущий обладатель Золотого Мяча на уровне МеСССи, Роналду или Мбапе с Неймаром. Края этой темы кто-то видит,ну ей Богу противно...

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 июля 2018, 16:50

      "Переплачивать бы не хотелось. 30 миллионов за него – это уже многовато. Это звезда не того масштаба. - nandofan" . Когда покупали Ахолу в этом месяце, его трансферная цена была 3 млн, Монако отдал 14... И Лига 1, эта не та лига, в которую рвутся даже за копейки, она немногим сильнее нашей, доказательство прошлогодний матч против талантов Лиона и нашим ЦСКА, так что Гинер ещё продешевил, если бы Монако ему не внесло пункт о 100% выходах на поле, он бы даже в этот чемпионат никогда не пошёл,держа на руках предложение от более сильных клубов и лиг.

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 27 июля 2018, 16:35

      Бомбардиру больше писать не о чем? Половина ленты - о Головине.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Alemann 27 июля 2018, 16:43

      Ты название статьи читаешь???

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann > _Marqella_ 27 июля 2018, 16:48

      И что?

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      Рейтинг: +1974

      android-uz > _Marqella_ 28 июля 2018, 12:47

      )))))

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      Рейтинг: +706

      111ax 27 июля 2018, 16:34

      думаю он будет там лучшим

      2
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 27 июля 2018, 16:34

      впереди много много много работы

      0
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