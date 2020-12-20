«СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может заменить Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».
По информации «Спорт-Экспресса», 46-летний португалец входит в шорт-лист возможных кандидатов.
- После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
- По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.
- «Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»