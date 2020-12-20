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  • «СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака»

«СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака»

20 декабря 2020, 19:45
18

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может заменить Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», 46-летний португалец входит в шорт-лист возможных кандидатов.

  • После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
  • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.
  • «Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Жардим Леонарду Тедеско Доменико
Комментарии (18)
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NewLife
1608483412
Ещу один лузер. Спартак хочет сделать список who is who среди тренеров лузеров.
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ySS
1608486401
Какая разница, если рулить будет баба...
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raritet
1608489594
О, это очень хорошая новость. Интересно, заинтересует ли его РПЛ?
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Владислав Vlad
1608489676
Огласите весь список пжалуста.......
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Fusballer
1608499902
"«Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков." Вы что там курите? Спартак на третьем месте сейчас! В топку всех журнашлюх.
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Томик
1608514340
Кого ни ставь, если его будут заставлять Бакаева ставить - толку не будет. Лучше бы свои силы направили на организацию работы VAR. Что это было с Сочи? Игра рукой, а повторяют ДРУГОЙ эпизод. Да и без слёз нельзя на судейство в нашем чемпионате смотреть. Каждый раз у ситуаций на поле разное объяснение. Жардим? Да хер с ним - пусть будет Жардим. Непонятно чем он хорош только.
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Дядя Серёжа
1608516574
Если меняете, определитесь до окончания отпусков... И когда кончаются отпуска... И кто вернётся из отпусков... И из аренды... Как-то хмуро всё.
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RJM555
1608530183
Че мудрят вон поставили своболного Евсеева или того же Тихонова , Талалаева, Карпина, Рахимова хорошие у нас тренера привезут опять какого - нибудь пид***са из европы с таким же менталитетом......
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ilichkadr
1608530731
«Спорт-Экспресс» как всегда собирает всех безработных и пытается их пристроить. Судя по предыдущей работе, португалец вряд ли поедет в Россию, тем более в Спартак.
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vladimir-7
1608533295
Федун "правильно" всё делает с приобретением тренеров, своих бывших игроков, выросших в тренеров раздает по другим клубам, которые, работают там и постоянно выигрывают у его спартака и чтобы быть не голословным, выделю следующих тренеров, это Карпин, Парфенов и в какой-то степени Аленичев, а покупных зарубежных тренеров, меняет их ежегодно, при этом и сам запутался и игроков запутал и они понять не могут, чего от них хочет каждый новый тренер, только начинают привыкать к одному, а тут, вот вам пожалуйста новый тренер с новыми требованиями.
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