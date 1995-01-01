Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    «СЭ»: Жардим – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Спартака»

    Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может заменить Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

    По информации «Спорт-Экспресса», 46-летний португалец входит в шорт-лист возможных кандидатов.

    • После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
    • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.
    • «Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1377

      ySS 20 минут назад

      Какая разница, если рулить будет баба...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3763

      Puddle 21 минуту назад

      Надеюсь не будет долго тянуть кота за яйца, быстро всех разгонит, Спартак расформируют...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3763

      Puddle 23 минуты назад

      Станет Рылонарду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6901

      Литейный4 1 час назад

      Надеюсь умом он ещё не тронулся. А то вляпается как дюжина предыдущих. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6563

      NewLife 1 час назад

      Ещу один лузер. Спартак хочет сделать список who is who среди тренеров лузеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12327

      alarm 1 час назад

      а нафига ему идти в позорный хрюшатник?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -128

      Спартач80 > alarm 23 минуты назад

      Ну одно дело взяться тренировать самую известную команду России,а другое-шлюшатник болотный,который порят все,кому не лень,в Европе=)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12327

      alarm > Спартач80 9 минут назад

      аек, легия, тун, санкт-галлен и далее по списку. тамбов дважды в прошлом сезоне отодрал хряков, валера три раза подряд увозит 3 очка с открывашки. список позоров вашего гей-кружка можно продолжать бесконечно. но особенно доставляет, как спартаг, не участвуя в еврокубках вообще, с самым лёгким календарём, не сумел уйти в отрыв. а в последнем матче вообще был отодран зенитом с особым цинизмом. 27-5 удары по воротам. бугага!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru