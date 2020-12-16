Тедеско: «Не буду продлевать контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду не позднее лета. Он не планирует продлевать контракт.

«Я сказал владельцу клубу, что не продлю контракт со «Спартаком». Это сложно для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером «Спартака», – сказал немец.