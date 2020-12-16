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    Тедеско: «Не буду продлевать контракт со «Спартаком»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду не позднее лета. Он не планирует продлевать контракт.

    «Я сказал владельцу клубу, что не продлю контракт со «Спартаком». Это сложно для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером «Спартака», – сказал немец.

    • Тедеско назначили осенью прошлого года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Тедеско объявил о решении после матча с «Зенитом» (1:3).

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    16.12.2020 22:37
    Комментарии90
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      Рейтинг: +3356

      Кинстифа 34 минуты назад

      Хоть где то ты сыграл первым номером!
      Тактика трусливая черепаха наконец то закончится.....

      1
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      Рейтинг: +18418

      silver29 1 час назад

      То что тедеско физрук 80 го уровня было видно с самого начала его назначения, давно тут пишу об этом, огребая недовольство от некоторых в него свято верующих (((( Команду надо создавать заново, да не скоро, да болезненно, но лучше это начинать уже сегодня.

      1
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      Рейтинг: +403

      ab15488 1 час назад

      Испанское спортивное издание включил тедеско в тройку самых перспективных молодых тренеров в Европе. Что мы имеем на данный момент? У команды не задействован ной нигде кроме чемпионата России почему то не хватает физики на 90 минут. При тедеско окончательно сникли все россияне. Бакаев, умяров, зобнин, рассказов. Бакаев из умного техничного игрока, который некоторое время назад тащил на себе атаку Спартака превратился в человека невидимку. Какой смысл, скажите мне, было отправлять зобнина на правый флаг обороны и все равно потом вернуть его в опорную зону? Жиго раньше регулярно забивал с угловых - где это? Из плюсов - заиграла связка понсе-ларссону, но это все, что могу отметить

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      Рейтинг: +2164

      Дедуктор 1 час назад

      Тедеска, не горячись. Зарема Салихова еще ничего не решила.
      Место хорошее занимаешь - в тройке.
      А то, что игра отвратительная, так игра и не нужна. Нету такой задачи. Задача "Свинарника" простая = быть карманной игрушкой олигарха Фердыщенко с его то ли женой, то ли с ... пойми кто. Гламурненько ведь, в натуре. Конечно, не Роман с его Челси. Но, тем не менее.

      1
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      Рейтинг: +4346

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      На усиление нападения выходят защитники...
      Самый опасный нападающий игры - Айртон...
      Где?!!! Нападающие! Молодёжь! Азарт! Мастерство! СОВЕСТЬ!!! Зарплата!...
      Последнее - это про себя, к сожалению. Там всё на месте.

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      Рейтинг: +569

      Zenit_Zenit 4 часа назад

      Я сейчас расплачусь... Такого великого тренера теряет Россиия. Как жить дальше?
      Совсем забыл, что клоуны и в цирке есть, ну значит не пропадем....
      А Федуну впору самому своих неудачников тренировать, все одно - дно....

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      Рейтинг: +90

      alarm2 4 часа назад

      ну, например, боаш ещё летом сказал, что это его последний сезон в зените. доиграл и уехал. потому что мудко новый позорный лимит ввёл буквально за неделю до старта чемпионата, из-за чего зениту пришлось срочно расстаться с суперзабивным рондоном. было и такое. а чего тедеске помешало - хз. вроде, его никак не ограничивали.

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      Рейтинг: +501

      mp7700 5 часов назад

      Да и правильно, не губи карьеру. Мы ты себя еще проявишь, а чемпионат России это полное дно, благодаря таким клубам как зенит, сочи, благодаря таким спонсорам как газпром... стыдно за них, наш чемпионат... стыд и срам... внутри все решают деньги, в как только высунутся в Европе, сразу уровень виден... молодцы.. знаете к чему стремитесь.

      1
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      Рейтинг: +2470

      ФК Пупсик 5 часов назад

      Видно федун отказался, вот он и не хочет. Пусть следующего тренеришку ищут!!!

      0
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      Рейтинг: +944

      Alex Flash 6 часов назад

      на замену выходить некому. Одним составом играли,выдохлись.

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