Тедеско: «Не буду продлевать контракт со «Спартаком»

Хоть где то ты сыграл первым номером!
Тактика трусливая черепаха наконец то закончится.....
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду не позднее лета. Он не планирует продлевать контракт.
«Я сказал владельцу клубу, что не продлю контракт со «Спартаком». Это сложно для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером «Спартака», – сказал немец.
- Тедеско назначили осенью прошлого года.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Тедеско объявил о решении после матча с «Зенитом» (1:3).