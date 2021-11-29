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    Клубный ЧМ. «Челси» победил «Аль-Хиляль» Жардима и в финале сыграет с «Палмейрасом»

    «Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира минимально победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Единственный гол забил нападающий Ромелу Лукаку, он не отличался с прошлого года.

    В финале «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрасом».

    Последний раз в финале клубного ЧМ «Челси» играл в 2012 году и уступил там бразильскому «Коринтиансу».

    При Томасе Тухеле «Челси» выходит в финалы всех турниров, в которых участвует.

    Клубный ЧМ. 1/2 финала

    Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Челси (Англия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лукаку, 32.

    Результаты клубного ЧМ

    Руни – о матче с «Челси» в 2006-м: «Поставил длинные металлические шипы, чтобы сделать кому-то больно. Оставил дырку в ноге Терри»

    Жардим перед матчем с «Челси» раскритиковал календарь клубного ЧМ

    28-летний Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. У него конфликт с тренером

    Источник: Бомбардир.ру

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