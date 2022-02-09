Клубный ЧМ. «Челси» победил «Аль-Хиляль» Жардима и в финале сыграет с «Палмейрасом»

«Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира минимально победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Единственный гол забил нападающий Ромелу Лукаку, он не отличался с прошлого года.

В финале «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрасом».

Последний раз в финале клубного ЧМ «Челси» играл в 2012 году и уступил там бразильскому «Коринтиансу».

При Томасе Тухеле «Челси» выходит в финалы всех турниров, в которых участвует.

Клубный ЧМ. 1/2 финала

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Челси (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Лукаку, 32.

Результаты клубного ЧМ