Головин: «Голова кругом идет, когда много тренеров меняется за короткий промежуток»

Полузащитник Александр Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако».

«Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.

Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то свое, и голова кругом идет», – сказал Головин на стрима в Twitch с киберспортсменом Drainys.

После 24 туров «Монако» идет на седьмом месте в Лиге 1.

«Монако» уволил Жардима и назначил экс-тренера Испании Морено