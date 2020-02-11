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  • Головин: «Голова кругом идет, когда много тренеров меняется за короткий промежуток»

Головин: «Голова кругом идет, когда много тренеров меняется за короткий промежуток»

11 февраля 2020, 15:16
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Полузащитник Александр Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако».

«Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.

Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то свое, и голова кругом идет», – сказал Головин на стрима в Twitch с киберспортсменом Drainys.

  • После 24 туров «Монако» идет на седьмом месте в Лиге 1.

«Монако» уволил Жардима и назначил экс-тренера Испании Морено

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Жардим Леонарду Анри Тьерри
Комментарии (1)
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acor94
1581433161
Дружище, если кружится голова, советую провериться у врачей, возможно проблемы с давлением. Ты, Саня, молод еще, со здоровем не шутят, следи за ним с юности!
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