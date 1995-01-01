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    Головин: «Голова кругом идет, когда много тренеров меняется за короткий промежуток»

    Полузащитник Александр Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако».

    «Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.

    Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то свое, и голова кругом идет», – сказал Головин на стрима в Twitch с киберспортсменом Drainys.

    • После 24 туров «Монако» идет на седьмом месте в Лиге 1.

    «Монако» уволил Жардима и назначил экс-тренера Испании Морено

    Источник: «Чемпионат»

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