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    «Спартак» рассматривает Бенитеса и Жардима на замену Тедеско

    Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в России.

    Испанский специалист входит в шорт-лист «Спартака». Об этом пишет журналист Николо Скира.

    Кроме того, московский клуб рассматривает кандидатуру экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима.

    «Спартак» хотел пригласить главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, но он отклонил предложение.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    25.12.2020 22:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10432

      JTherry 10 минут назад

      Бенитес, Жардим - тренеры классные... у Индзаги, Гаттузо, Фонсеки истекают контракты летом... Бьелсу берите, он тоже летом свободен будет, и с Федуном сработается)

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      Рейтинг: +11001

      Cules2013 22 минуты назад

      Я вообще не уверен, что хоть кто-то сейчас способен привести наши клубы к европейским успехам, с учётом того всего трэша, что творится в нашем футболе. Это системная проблема, и хоть кого сюда притащи, хоть Клоппа или Симеоне, а результат будет такой же. Иностранцы просто в ахере от того, как у нас дела делаются.
      С себя начать нужно.
      Да и Бенитес с Жардимом - имена-то громкие, но сбитые лётчики.

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      Рейтинг: +10432

      JTherry > Cules2013 5 минут назад

      да они сейчас узнают, как Тедеско работал в России и сразу пошлют... у многих тренеров приоритет - работа с лучшими европейскими клубами, куда и финансы вкачивают немерено, и не думают брать или не брать нужного игрока, а не игрока с лавки...

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      Рейтинг: +9710

      paracetamol 30 минут назад

      Бенитеса, это не того-ли, что Ливерпуль развали и тот лет 10 не мог из-за него подняться?

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      Рейтинг: +5465

      Рубинище 38 минут назад

      Не будет их в Спартаке, как и др. до этого озвученных. Состава нет, по их меркам, усиления качественного тоже. в РПЛ на дно-так себе работа. Кроме молодняка вроде Тедеско и экспертов матча ничего не светит.

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      Рейтинг: +87

      mangust4444 1 час назад

      Де Дзерби красавчик на понижение не пошёл

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      Рейтинг: +1722

      Fusballer 1 час назад

      Круто! Эти тренеры приведут Спартак к победам в Лиге Чемпионов!

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