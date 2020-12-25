«Спартак» рассматривает Бенитеса и Жардима на замену Тедеско

Бенитес, Жардим - тренеры классные... у Индзаги, Гаттузо, Фонсеки истекают контракты летом... Бьелсу берите, он тоже летом свободен будет, и с Федуном сработается)
Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в России.
Испанский специалист входит в шорт-лист «Спартака». Об этом пишет журналист Николо Скира.
Кроме того, московский клуб рассматривает кандидатуру экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима.
«Спартак» хотел пригласить главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, но он отклонил предложение.
- «Спартак» сейчас возглавляет Доменико Тедеско.
- Он покинет клуб в конце сезона.