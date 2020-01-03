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  • Жардим: «Инициатором моего увольнения из «Монако» стал гендиректор Петров»

Жардим: «Инициатором моего увольнения из «Монако» стал гендиректор Петров»

3 января 2020, 11:36
5

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал об обстоятельствах своего ухода из французского клуба.

«Инициатором моего увольнения стал генеральный директор клуба Олег Петров. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня человеком Вадима Васильева. После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе», – сказал португальский специалист.

  • «Монако» объявил об увольнении Жардима 28 декабря.
  • Новым тренером монегасков стал Роберт Морено.
  • По итогам 18 туров Лиги 1 команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: L'Équipe
Франция. Лига 1 Монако Жардим Леонарду
Комментарии (5)
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giluxa1963
1578042532
опять русский след
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84aivengo
1578048392
взяли какого то ****** вместо васильева
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Давид59
1578049717
Ага, вот кто рулит! Петров и Васильев. Ещё одна "сладкая парочка". Но везде - Петров. Что с Васечкиным, что с Бошировым, что с Ильфом.
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Hektor 84
1578066172
У них проблема не в тренере. Нужно качественное усиление.
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