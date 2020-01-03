Жардим: «Инициатором моего увольнения из «Монако» стал гендиректор Петров»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал об обстоятельствах своего ухода из французского клуба.
«Инициатором моего увольнения стал генеральный директор клуба Олег Петров. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня человеком Вадима Васильева. После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе», – сказал португальский специалист.
- «Монако» объявил об увольнении Жардима 28 декабря.
- Новым тренером монегасков стал Роберт Морено.
- По итогам 18 туров Лиги 1 команда занимает седьмое место в турнирной таблице.
Источник: L'Équipe