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    Жардим: «Инициатором моего увольнения из «Монако» стал гендиректор Петров»

    Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал об обстоятельствах своего ухода из французского клуба.

    «Инициатором моего увольнения стал генеральный директор клуба Олег Петров. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня человеком Вадима Васильева. После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе», – сказал португальский специалист.

    • «Монако» объявил об увольнении Жардима 28 декабря.
    • Новым тренером монегасков стал Роберт Морено.
    • По итогам 18 туров Лиги 1 команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: L'Équipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1362

      Давид59 10 минут назад

      Ага, вот кто рулит! Петров и Васильев. Ещё одна "сладкая парочка". Но везде - Петров. Что с Васечкиным, что с Бошировым, что с Ильфом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4867

      84aivengo 32 минуты назад

      взяли какого то ****** вместо васильева

      0
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      Рейтинг: +1676

      giluxa1963 2 часа назад

      опять русский след

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