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    «Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год

    Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – основной кандидат по пост наставника «Спартака». Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.

    «Жардим очень серьeзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около 6 миллионов евро», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • Жардим вместе с «Монако» стал чемпионом Франции-2016/17.
    • После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
    • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2195

      Дедуктор 8 минут назад

      Француз, конечно, настоящий, кондовый такой француз.. Не приблуда какая. С титулами. И в семинольных делах не замечен.
      Но как то не произвел он впечатления последние годы, руля Монако. И дело даже не в отвратительных результатах. А в отсутствии каких либо интересных и оригинальных тактических схем. Примитивно как то его команда играла. И с дисциплиной - полный раздрай. А в Свинарник тренеру, неспособному наладить "железную" дисциплину, лучше не соваться.
      У нас есть отечественные тренеры, более подходящие для решения этих задач. Юран, например.

      0
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      Рейтинг: +5454

      серега кашин 14 минут назад

      ничего толком не выиграл, а такие деньги требует

      0
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      Рейтинг: +472

      RJM555 20 минут назад

      Охренеть всю венесуелу можно купить с его жителями за эти деньги

      1
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      Рейтинг: +7160

      Вомбат 29 минут назад

      Согласится ли он, если ему предложить контракт, в котором зарплата увязана с результатом? Например основная зарплата 1 млн евро в год (как была у Семака в первом сезоне) плюс 5 млн евро призовых за золото? Если нет, значи просто хочет срубить нефтяного бабла на халяву, и тогда он Спартаку не нужен. Если же согласится, значит футбольных амбиций не утратил, и тогда Федуну стоит его взять. А вот невыполнимых задач типа полуфинала ЛЧ перед ним ставить не надо. Он уважаемый и очень сильный тренер, прикалываться над ним не надо.

      3
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      Рейтинг: +2356

      AZ > Вомбат 3 минуты назад

      Как тут не прикалываться? Он какой клуб хочет возглавить? На секундочку в АПЛ, Клопп и Сульшер получают по 8.7 млн евро в год... Но какие они возглавляют клубы и какие результаты?? А тут что? 6 млн евро за то, чтобы бороться за место в европе? Не слишком жирно? Хотя наша страна уже давно сгнила в коррупции и футбольном позоре!

      1
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      Рейтинг: +2445

      Кузьмич на трибуне 55 минут назад

      Шесть лямов? я бы на месте Федуна поставил бы условия
      1, три года подряд -Спартак чемпион России.
      2, вЛЧ не ниже полуфинала.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7532

      alp 56 минут назад

      Дени$ову не говорите!!! удавится!!

      3
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      Рейтинг: +19482

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень надеюсь, что скажет своё слово жадность Федуна и этого суперспециалиста не будет в Спартаке. Чем он лучше нынешнего клоуна?

      1
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      Рейтинг: +618

      ZEVS71 1 час назад

      Готов за лям возглавить! Нафиг нужны Вам эти дорогие физруки!))

      1
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      Рейтинг: +6596

      NewLife 1 час назад

      Слухи, фейки, слухи, фейки. )))

      0
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      Рейтинг: +536

      plehanov6 1 час назад

      Да на х.. он нужен, высосет деньги, вынудит чтобы его уволили и сорвет неустойку!!! Неужели мало, г-н Федун, обжигался на этом?!

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