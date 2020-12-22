«Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – основной кандидат по пост наставника «Спартака». Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.
«Жардим очень серьeзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около 6 миллионов евро», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Жардим вместе с «Монако» стал чемпионом Франции-2016/17.
- После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
- По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.
Источник: «Чемпионат»