«Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год

Француз, конечно, настоящий, кондовый такой француз.. Не приблуда какая. С титулами. И в семинольных делах не замечен.
Но как то не произвел он впечатления последние годы, руля Монако. И дело даже не в отвратительных результатах. А в отсутствии каких либо интересных и оригинальных тактических схем. Примитивно как то его команда играла. И с дисциплиной - полный раздрай. А в Свинарник тренеру, неспособному наладить "железную" дисциплину, лучше не соваться.
У нас есть отечественные тренеры, более подходящие для решения этих задач. Юран, например.
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – основной кандидат по пост наставника «Спартака». Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.
«Жардим очень серьeзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около 6 миллионов евро», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Жардим вместе с «Монако» стал чемпионом Франции-2016/17.
- После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
- По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.