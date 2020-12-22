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  • «Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год

«Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год

22 декабря 2020, 12:55
28

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – основной кандидат по пост наставника «Спартака». Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.

«Жардим очень серьeзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около 6 миллионов евро», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Жардим вместе с «Монако» стал чемпионом Франции-2016/17.
  • После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
  • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Жардим Леонарду Тедеско Доменико
Комментарии (28)
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ilichkadr
1608631228
Жардим запросил у красно-белых зарплату около 6 миллионов евро? Губа не дура однако!!! Этому венесуэльцу и 2-х лимонов хватит, чтобы окончательно развалить Спартак.
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Fusballer
1608631564
Да нафиг надо. Будет шесть лямов получать, а толку не будет. К нам уже никто из нормальных игроков и тренеров не поедет. Не пойми кто уже такие зарплаты просят, то что говорить о нормальных. Лучше уж отечественных взять из перспективных или уже что-то показавших. Но многие уже с Федуном дело не хотят иметь.
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plehanov6
1608632163
Да на х.. он нужен, высосет деньги, вынудит чтобы его уволили и сорвет неустойку!!! Неужели мало, г-н Федун, обжигался на этом?!
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alp
1608633079
Дени$ову не говорите!!! удавится!!
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Кузьмич на трибуне
1608633166
Шесть лямов? я бы на месте Федуна поставил бы условия 1, три года подряд -Спартак чемпион России. 2, вЛЧ не ниже полуфинала.
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Вомбат
1608634716
Согласится ли он, если ему предложить контракт, в котором зарплата увязана с результатом? Например основная зарплата 1 млн евро в год (как была у Семака в первом сезоне) плюс 5 млн евро призовых за золото? Если нет, значи просто хочет срубить нефтяного бабла на халяву, и тогда он Спартаку не нужен. Если же согласится, значит футбольных амбиций не утратил, и тогда Федуну стоит его взять. А вот невыполнимых задач типа полуфинала ЛЧ перед ним ставить не надо. Он уважаемый и очень сильный тренер, прикалываться над ним не надо.
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Дедуктор
1608635968
Француз, конечно, настоящий, кондовый такой француз.. Не приблуда какая. С титулами. И в семинольных делах не замечен. Но как то не произвел он впечатления последние годы, руля Монако. И дело даже не в отвратительных результатах. А в отсутствии каких либо интересных и оригинальных тактических схем. Примитивно как то его команда играла. И с дисциплиной - полный раздрай. А в Свинарник тренеру, неспособному наладить "железную" дисциплину, лучше не соваться. У нас есть отечественные тренеры, более подходящие для решения этих задач. Юран, например.
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oyabun
1608636687
Нет никакого смысла платить тренеру 6 млн евро в год, если не купить под него реально хороших сильных игроков. А это еще очень немалые расходы, на которые Федун навряд ли пойдет. Он же хочет с нынешним составом добиться всех побед. А на что способен нынешний состав, да еще и без скамейки запасных, мы очень хорошо видим.
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Т34
1608637293
Приоритетный вариант закончил свое существование после того, как раскатал губу на 6 миллионов евро. Кто следующий?!
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Вальдемар IV
1608670317
приоритетнее было сняться с чемпа
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