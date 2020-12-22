«Чемпионат»: Жардим – приоритетный вариант для «Спартака». Он хочет получать шесть миллионов в год

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – основной кандидат по пост наставника «Спартака». Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.

«Жардим очень серьeзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около 6 миллионов евро», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.