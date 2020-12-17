«РБ-Спорт»: Тедеско уйдет зимой, если «Спартак» найдет ему замену

Если «Спартак» в течение декабря-января сможет найти нового тренера, то Доменико Тедеско покинет команду уже в этот период. Также немца не будут удерживать, если у него самого в течение зимы появится предложение от другого клуба.

Контракт Тедеско действует до лета, и накануне тренер сообщил, что продлевать соглашение не будет.