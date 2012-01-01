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    «РБ-Спорт»: Тедеско уйдет зимой, если «Спартак» найдет ему замену

    Если «Спартак» в течение декабря-января сможет найти нового тренера, то Доменико Тедеско покинет команду уже в этот период. Также немца не будут удерживать, если у него самого в течение зимы появится предложение от другого клуба.

    Контракт Тедеско действует до лета, и накануне тренер сообщил, что продлевать соглашение не будет.

    • Сегодня, 17 декабря, Тедеско провел последнюю в этом году тренировку.
    • «Спартак» планирует заменить Тедеско другим иностранцем.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +133

      alefreddy 10 минут назад

      удачи в новом клубе

      0
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      Рейтинг: +5849

      maior-60 34 минуты назад

      А Кокорина кто до Нового года тренировать будет?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2012

      Ден 781 1 час назад

      Вон в Локо удачно тренера сменили

      0
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      Рейтинг: +18531

      silver29 > Ден 781 59 минут назад

      Так это они на стадии когда мы Карреру на непонятно кого сменили, следующая их остановка станция Семин )))

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      Рейтинг: +2012

      Ден 781 > silver29 55 минут назад

      Дай то Бог, что бы Палыч вернулся

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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 > Ден 781 18 минут назад

      Палыч вашь лох

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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 > silver29 18 минут назад

      Семин лох

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      Рейтинг: +18531

      silver29 1 час назад

      Похоже уже нашли, Кике Сетьен из Барселоны, помощником будет Писарев. Отличный тандем.

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