«СЭ»: «Спартак» собирается назначить иностранного тренера вместо Тедеско

Руководство «Спартака» в скором времени приступит к поиску нового главного тренера.
Клуб вынужден искать замену для Доменико Тедеско, который в среду объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста. Это будет не Андреас Хинкель, который покинет команду вместе с Тедеско.
- «Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть баллов.
Источник: «Спорт-Экспресс»