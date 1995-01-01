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    «СЭ»: «Спартак» собирается назначить иностранного тренера вместо Тедеско

    Руководство «Спартака» в скором времени приступит к поиску нового главного тренера.

    Клуб вынужден искать замену для Доменико Тедеско, который в среду объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.

    По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста. Это будет не Андреас Хинкель, который покинет команду вместе с Тедеско.

    • «Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии66
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      Рейтинг: +1297

      yarik1_78 1 час назад

      Как перчатки меняют тренеров,я уже со счету сбился сколько их было у хрюнов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9664

      paracetamol 2 часа назад

      Хенкелю рыло начистил малыш в Сочи. Какой из него тренер с такой репутацией?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      Моуриньо! Будет мегашоу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2603

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Евссева берите! Он хоть мячи жопой будет отбивать на бровке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      alarm2 6 часов назад

      сходил на ВВ, там хряки визжат, кого надо назначить. помимо нелепых кандидатов, всплыла кандидатура сетьена, у которого уже есть почти официальное предложение. любит спартаг всяких, кто лажает в ЛЧ. каррера - 7 голов в ливерпуле, тедеска - 7 голов от сити, сетьен - 8 от баварии.
      уверен, если бы в мире существовал тренер, чья команда пропустила 9 в ЛЧ - у него точно было бы предложение от спартака))

      4
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      Рейтинг: +160

      свинка справеднутости 6 часов назад

      Кличко штоле ?

      2
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      Рейтинг: -844

      Аденн 7 часов назад

      было бы неплохо увидеть Карпина, но вероятно не судьба, пока.

      2
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      Рейтинг: +150

      alarm2 > Аденн 6 часов назад

      в принципе, твоё очко можно назначить на пост главного тренера спортага

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -844

      Аденн > alarm2 1 час назад

      . жаль твое нельзя, так как оно уже продырявлено, как и очко твоей мамашки-сучки. Ваша участь вонючий бЗденит. бу-га-га Без принципов.

      0
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      Рейтинг: +1471

      Romio-xxx 7 часов назад

      Люсьен Фавр.

      0
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      Рейтинг: +4134

      sochi-2013 7 часов назад

      Проклятие Аленичева в действии!
      Дайте хоть сезон Тедеско доработать. Прогресс то есть. Вчера какая-то лажа вышла.

      2
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      Рейтинг: +3269

      serppion 7 часов назад



      Зря ты, Доменико, учил русский язык и пытался на нем изъясняться... Поросята не ценят.

      2
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