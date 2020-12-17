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  • «СЭ»: «Спартак» собирается назначить иностранного тренера вместо Тедеско

«СЭ»: «Спартак» собирается назначить иностранного тренера вместо Тедеско

17 декабря 2020, 10:18
47

Руководство «Спартака» в скором времени приступит к поиску нового главного тренера.

Клуб вынужден искать замену для Доменико Тедеско, который в среду объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.

По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста. Это будет не Андреас Хинкель, который покинет команду вместе с Тедеско.

  • «Спартак» по итогам 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – шесть баллов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (47)
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Fusballer
1608189600
Опять ноунейма, которого выгнали из предыдущего клуба?
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Дедуктор
1608191897
Эй, рабы. Подскажите барыне. Зареме, в смысле. Что есть такой иностранец. Каррерой кличут. Вот, его бы - в самый раз.
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oyabun
1608192034
Я бы хотел видеть Карпина. Но слишком уж много лишнего они с Федуном друг другу наговорили. Навряд захотят договариваться.
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Alex Flash
1608193023
С таким беспределом в судействе. Тэд просто в охуэ
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Добрый Бобер
1608193042
Кто-нибудь, оканчивающийся на "ра". Или Каррера, или Валера.
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JTherry
1608195190
на данный момент радует, что руководство Спартака не собирается искать тренеров среди отечественных "гениев" (типа Кононова, Евсеева и т.п.) и "токсичных ветеранов"... а всем, кому не нравилась "скучная игра" в 3 защитника от Тедеско за 2-ое место, теперь порадуются "веселой" игре за 7-ое место с очередным Рианчо и однозначно - "солнце взойдет" на горизонте...
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zigbert
1608195578
Может быть лучше поискать кандидатуру среди наших тренеров. Бердыев, наиболее подходящий вариант. Его разногласия с Федуном можно легко уладить.
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serppion
1608199819
Зря ты, Доменико, учил русский язык и пытался на нем изъясняться... Поросята не ценят.
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sochi-2013
1608200037
Проклятие Аленичева в действии! Дайте хоть сезон Тедеско доработать. Прогресс то есть. Вчера какая-то лажа вышла.
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Из Твери Леха
1608207853
Евссева берите! Он хоть мячи жопой будет отбивать на бровке.
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