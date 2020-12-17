«СЭ»: «Спартак» собирается назначить иностранного тренера вместо Тедеско

Руководство «Спартака» в скором времени приступит к поиску нового главного тренера.

Клуб вынужден искать замену для Доменико Тедеско, который в среду объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.

По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста. Это будет не Андреас Хинкель, который покинет команду вместе с Тедеско.