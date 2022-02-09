Жардим перед матчем с «Челси» раскритиковал календарь клубного ЧМ

Главный тренер «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии Леонарду Жардим недоволен календарем клубного чемпионата мира. В полуфинале азиаты сыграют с «Челси».

«Несправедливо, что некоторым командам приходится играть четыре матча за восемь дней, а другие команды являются лучшими и должны сыграть только два матча и хорошо отдохнуть.

Я думаю, что график должен быть более тщательным, с большим количеством дней для восстановления, чтобы у команд из Азии (а также Северной и Центральной Америки) было больше шансов», – цитирует Жардима Sportbox со ссылкой на Sky Sports.