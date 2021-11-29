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    Жардим перед матчем с «Челси» раскритиковал календарь клубного ЧМ

    Главный тренер «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии Леонарду Жардим недоволен календарем клубного чемпионата мира. В полуфинале азиаты сыграют с «Челси».

    «Несправедливо, что некоторым командам приходится играть четыре матча за восемь дней, а другие команды являются лучшими и должны сыграть только два матча и хорошо отдохнуть.

    Я думаю, что график должен быть более тщательным, с большим количеством дней для восстановления, чтобы у команд из Азии (а также Северной и Центральной Америки) было больше шансов», – цитирует Жардима Sportbox со ссылкой на Sky Sports.

    • Матч «Аль-Хиляль» – «Челси» начнется в 19:30 по Москве.
    • В 1/4 финала «Аль-Хиляль» прошел «Аль-Джазиру» из ОАЭ (6:1).
    • Жардим работает в Саудовской Аравии с прошлого года.

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    Источник: Sportbox

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