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  • Жардим перед матчем с «Челси» раскритиковал календарь клубного ЧМ

Жардим перед матчем с «Челси» раскритиковал календарь клубного ЧМ

9 февраля 2022, 09:51

Главный тренер «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии Леонарду Жардим недоволен календарем клубного чемпионата мира. В полуфинале азиаты сыграют с «Челси».

«Несправедливо, что некоторым командам приходится играть четыре матча за восемь дней, а другие команды являются лучшими и должны сыграть только два матча и хорошо отдохнуть.

Я думаю, что график должен быть более тщательным, с большим количеством дней для восстановления, чтобы у команд из Азии (а также Северной и Центральной Америки) было больше шансов», – цитирует Жардима Sportbox со ссылкой на Sky Sports.

  • Матч «Аль-Хиляль» – «Челси» начнется в 19:30 по Москве.
  • В 1/4 финала «Аль-Хиляль» прошел «Аль-Джазиру» из ОАЭ (6:1).
  • Жардим работает в Саудовской Аравии с прошлого года.

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Источник: Sportbox
Клубный чемпионат мира Англия. Премьер-лига Аль-Хиляль Челси Жардим Леонарду
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