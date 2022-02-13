Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в шутливой форме показал, как «Челси» праздновал победу в финале клубного чемпионата мира над «Палмейрасом» (2:1). Он приложил видео танцев африканских детей.

«Вчера вечером в раздевалке «Челси», когда они поняли, что выиграли все.

Как хорошо танцуют эти дети», – написал Терри.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».