Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей

Послушайте,сколько раз в конце песни произнесли слово "дзюба-зюба-зюба-зюба-зюба...."Вот она,любовь всеафриканская к Артёмке,не иначе.Вот куда ему ехать надо,там примут.И мальчишек есть чему научить.
Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в шутливой форме показал, как «Челси» праздновал победу в финале клубного чемпионата мира над «Палмейрасом» (2:1). Он приложил видео танцев африканских детей.
«Вчера вечером в раздевалке «Челси», когда они поняли, что выиграли все.
Как хорошо танцуют эти дети», – написал Терри.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
- Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
- Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».
Chelsea’s dressing room last night after realising you have won it all.How good are these kids dancing pic.twitter.com/xoJ43Gf7dA— John Terry (@JohnTerry26) February 13, 2022
Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»
Маркиньос: «Тиаго Силва остается одним из лучших защитников в мире»
Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»