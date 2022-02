Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в шутливой форме показал, как «Челси» праздновал победу в финале клубного чемпионата мира над «Палмейрасом» (2:1). Он приложил видео танцев африканских детей.

«Вчера вечером в раздевалке «Челси», когда они поняли, что выиграли все.

Как хорошо танцуют эти дети», – написал Терри.

Chelsea’s dressing room last night after realising you have won it all.How good are these kids dancing pic.twitter.com/xoJ43Gf7dA