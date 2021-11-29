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    Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей

    Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в шутливой форме показал, как «Челси» праздновал победу в финале клубного чемпионата мира над «Палмейрасом» (2:1). Он приложил видео танцев африканских детей.

    «Вчера вечером в раздевалке «Челси», когда они поняли, что выиграли все.

    Как хорошо танцуют эти дети», – написал Терри.

    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

    Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»

    Маркиньос: «Тиаго Силва остается одним из лучших защитников в мире»

    Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»

    Источник: твиттер Джона Терри

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10928

      playsh 15 минут назад

      Послушайте,сколько раз в конце песни произнесли слово "дзюба-зюба-зюба-зюба-зюба...."Вот она,любовь всеафриканская к Артёмке,не иначе.Вот куда ему ехать надо,там примут.И мальчишек есть чему научить.

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      Рейтинг: +2110

      CSKA471 2 часа назад

      Красавчик Джони, в точку)))

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