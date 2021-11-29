Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в шутливой форме показал, как «Челси» праздновал победу в финале клубного чемпионата мира над «Палмейрасом» (2:1). Он приложил видео танцев африканских детей.

«Вчера вечером в раздевалке «Челси», когда они поняли, что выиграли все.

Как хорошо танцуют эти дети», – написал Терри.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

Chelsea’s dressing room last night after realising you have won it all.How good are these kids dancing pic.twitter.com/xoJ43Gf7dA — John Terry (@JohnTerry26) February 13, 2022

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