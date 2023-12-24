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    Де Брюйне выложил фото со всеми трофеями «Сити» в 2023 году

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне опубликовал фото с трофеем клубного чемпионата мира.

    • В финале манчестерцы победили «Флуминенсе» (4:0).
    • У «Сити» в 2023 году 5 трофеев (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, КЧМ).
    • Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером КЧМ (4 титула).

    Бельгиец восстановился от травмы, но турнир пропустил.

    «Список завершен. Молодцы, парни!» – написал Де Брюйне.

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    Источник: твиттер Кевина Де Брюйне

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