Де Брюйне выложил фото со всеми трофеями «Сити» в 2023 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне опубликовал фото с трофеем клубного чемпионата мира.
- В финале манчестерцы победили «Флуминенсе» (4:0).
- У «Сити» в 2023 году 5 трофеев (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, КЧМ).
- Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером КЧМ (4 титула).
Бельгиец восстановился от травмы, но турнир пропустил.
«Список завершен. Молодцы, парни!» – написал Де Брюйне.
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Источник: твиттер Кевина Де Брюйне