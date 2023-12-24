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Де Брюйне выложил фото со всеми трофеями «Сити» в 2023 году

24 декабря 2023, 09:11
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне опубликовал фото с трофеем клубного чемпионата мира.

  • В финале манчестерцы победили «Флуминенсе» (4:0).
  • У «Сити» в 2023 году 5 трофеев (АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, КЧМ).
  • Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером КЧМ (4 титула).

Бельгиец восстановился от травмы, но турнир пропустил.

«Список завершен. Молодцы, парни!» – написал Де Брюйне.

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Источник: твиттер Кевина Де Брюйне
Клубный чемпионат мира Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
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Abdulla _ Stallion
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