Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны европейские клубы, которые выступят на обновленном КЧМ-2025

    Стали известны европейские клубы, которые выступят на обновленном КЧМ-2025

    ФИФА раскрыла подробности обновленного клубного чемпионата мира.

    Он будет проходить с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем сыграют 32 команды, 12 из которых будут представлять Европу, 6 – Южную Америку, по 4 – Азию, Африку и КОНКАКАФ и 1 – Океанию. Еще одно место на турнире будет отводиться команде из принимающей страны.

    Участие в КЧМ-2025 на данный момент гарантировали себе следующие клубы:

    Европа: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика»
    Южная Америка: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе»
    Азия: «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс»
    Африка: «Аль-Ахли» (Каир), «Видад»
    КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон»
    Океания: «Окленд Сити».

    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2023 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6911

      Питерский князь 1 час назад

      Ни кто не знает, что мир ждет в 2024 году, а эти пилят 25 год.
      :)))
      Самое интересное пока у нас нет ЛЧ и на нас санкции, хуже им. Долго они протянут или долеко ли они протянут ноги.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12733

      DeStar > Питерский князь 1 час назад

      объясни смысл фразы " Самое интересное пока у нас нет ЛЧ и на нас санкции, хуже им. "
      а то пока звучит как бред сумасшедшего)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+