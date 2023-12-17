Стали известны европейские клубы, которые выступят на обновленном КЧМ-2025

Ни кто не знает, что мир ждет в 2024 году, а эти пилят 25 год.
:)))
Самое интересное пока у нас нет ЛЧ и на нас санкции, хуже им. Долго они протянут или долеко ли они протянут ноги.
:)))
ФИФА раскрыла подробности обновленного клубного чемпионата мира.
Он будет проходить с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем сыграют 32 команды, 12 из которых будут представлять Европу, 6 – Южную Америку, по 4 – Азию, Африку и КОНКАКАФ и 1 – Океанию. Еще одно место на турнире будет отводиться команде из принимающей страны.
Участие в КЧМ-2025 на данный момент гарантировали себе следующие клубы:
Европа: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика»
Южная Америка: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе»
Азия: «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс»
Африка: «Аль-Ахли» (Каир), «Видад»
КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон»
Океания: «Окленд Сити».