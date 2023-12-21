Президент ФИФА высказался о решении суда по поводу Суперлиги

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что решение суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги ничего не меняет.

«При величайшем уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в будущем.

Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках земного шара посредством программ солидарности, которые гарантируют менее привилегированным выгоду от этих топовых турниров.

ФИФА, как и всегда, продолжит делать это в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, с конфедерациями и со всеми заинтересованными сторонами футбола исключительно на благо нашей игры – во всем мире. Все вместе!» – сказал Инфантино.