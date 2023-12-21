Президент ФИФА высказался о решении суда по поводу Суперлиги

В футболе нет политики.
Вы международное позорище.
ФИФА осталось одеть колпаки гланых идиотов мира.
Вы себе скомпрометировали.
Клоунская конторка!
Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что решение суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги ничего не меняет.
«При величайшем уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в будущем.
Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках земного шара посредством программ солидарности, которые гарантируют менее привилегированным выгоду от этих топовых турниров.
ФИФА, как и всегда, продолжит делать это в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, с конфедерациями и со всеми заинтересованными сторонами футбола исключительно на благо нашей игры – во всем мире. Все вместе!» – сказал Инфантино.
- Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».