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    • Президент ФИФА высказался о решении суда по поводу Суперлиги

    Президент ФИФА высказался о решении суда по поводу Суперлиги

    Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что решение суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги ничего не меняет.

    «При величайшем уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение на самом деле ничего не меняет. Исторически мы организовывали лучшие соревнования в мире, и так будет и в будущем.

    Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках земного шара посредством программ солидарности, которые гарантируют менее привилегированным выгоду от этих топовых турниров.

    ФИФА, как и всегда, продолжит делать это в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, с конфедерациями и со всеми заинтересованными сторонами футбола исключительно на благо нашей игры – во всем мире. Все вместе!» – сказал Инфантино.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: страница FIFA Media в соцсети X

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    Сегодня, 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7052

      Питерский князь 29 минут назад

      В футболе нет политики.
      Вы международное позорище.
      ФИФА осталось одеть колпаки гланых идиотов мира.
      Вы себе скомпрометировали.
      Клоунская конторка!

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