Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов выступил против нового формата клубного ЧМ: «ФИФА сходит с ума!»

Радимов выступил против нового формата клубного ЧМ: «ФИФА сходит с ума!»

20 декабря 2023, 14:39
3

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил новый формат клубного чемпионата мира. Его введут в 2025 году.

  • Летом 2025 года турнир примут США. Он продлится в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля. Предполагается участие 32 клубов (из них 12 – европейские).
  • Гарантированно в турнире сыграют «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» – как недавние победители Лиги чемпионов.
  • Сейчас турнир проходит в Саудовской Аравии.

«ФИФА сходит с ума!

Иначе объяснить решение о переформатировании клубного чемпионата мира до 32 команд сложно.

Понятно, что организаторами движет коммерческий интерес, такие матчи привлекут много зрителей, спонсоров и прочих источников дохода, но ведущие футболисты от этого будут страдать. Страшно подумать: по предварительной оценке у ведущих игроков, которые будут задействованы в клубных соревнованиях, матчах сборных, еврокубках и вот этом новом турнире, за год наберется до 80 матчей – это просто убийство организма.

Забавно, что дискуссия о новом турнире происходит в момент, когда у «Ньюкасла» травмировано 11 игроков, у «Реала» почти всю оборону скосили «кресты», а у капитана «Лутона» прямо на игре остановилось сердце в эти выходные. А ведь мы помним, как на Евро-2020 едва успели спасти датчанина Кристиана Эриксена, а Серхио Агуэро из-за сердца закончил карьеру, едва перейдя в «Барселону», и множества других примеров, в том числе и летальных.

Это при том, что современный футбол очень требователен с точки зрения физики, куда интенсивнее даже тех времен, когда играл я. Проще говоря, уже природа кричит о том, что пора остановится, мировой футбол уже и так на максимум эксплуатирует физические возможности игроков, и хорошим такое точно не закончится», – написал Радимов.

Еще по теме:
Фелипе Мело раскрыл подробности стычки с Уокером после финала КЧМ: «Никто не унизит моих друзей или мой клуб»
Де Брюйне выложил фото со всеми трофеями «Сити» в 2023 году 1
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Клубный чемпионат мира Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1703073359
Ситуация становится ещё хуже тем, что футбол станет менее интересным...
Ответить
Фатех--google
1703074214
...как я устал от бездарей в футболе и не только...
Ответить
Vratarь
1703084881
Природа-то кричит, да разум молчит. Несколько последних десятилетий мировой футбол идёт и идёт в ...., а обратно что-то ни одного шага не видать.
Ответить
Главные новости
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
1
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
1
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
4
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
15
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Все новости
Все новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
4 августа
2
ПостВ кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей
2025.08.20 12:37
2
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
ФотоБубнов поставил «5+++» игроку «Челси» за финал клубного ЧМ
2025.07.16 17:15
1
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
2025.07.16 09:37
1
Заработок участников клубного ЧМ
2025.07.15 21:54
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
2025.07.15 20:23
8
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Раскрыт заработок «Челси» на клубном чемпионате мира
2025.07.14 15:53
Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»
2025.07.14 14:15
1
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
2025.07.14 11:54
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
2025.07.14 11:27
3
Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»
2025.07.14 10:30
2
Луис Энрике проанализировал поражение в финале клубного ЧМ от «Челси»
2025.07.14 09:49
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
Палмер – о победе «Челси» в финале клубного ЧМ: «Перед матчем все сомневались в нас»
2025.07.14 08:20
ФотоСписок обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
2025.07.14 01:07
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
2025.07.14 01:02
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
2025.07.14 00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
2025.07.14 00:13
23
ФотоТрамп прилетел на вертолете на финал клубного чемпионата мира
2025.07.13 22:21
2
Мостовой – о «ПСЖ»: «Что они кушают?»
2025.07.13 18:45
3
Капитан «Челси» сделал смелое обещание перед финалом клубного ЧМ
2025.07.12 19:09
1
Где смотреть матч «Челси» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 13 июля 2025
2025.07.12 10:23
ФотоСафонов и Хвича с женами погуляли по Нью-Йорку перед финалом клубного ЧМ
2025.07.11 21:15
3
Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»
2025.07.10 19:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+