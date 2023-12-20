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    • Радимов выступил против нового формата клубного ЧМ: «ФИФА сходит с ума!»

    Радимов выступил против нового формата клубного ЧМ: «ФИФА сходит с ума!»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил новый формат клубного чемпионата мира. Его введут в 2025 году.

    • Летом 2025 года турнир примут США. Он продлится в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля. Предполагается участие 32 клубов (из них 12 – европейские).
    • Гарантированно в турнире сыграют «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» – как недавние победители Лиги чемпионов.
    • Сейчас турнир проходит в Саудовской Аравии.

    «ФИФА сходит с ума!

    Иначе объяснить решение о переформатировании клубного чемпионата мира до 32 команд сложно.

    Понятно, что организаторами движет коммерческий интерес, такие матчи привлекут много зрителей, спонсоров и прочих источников дохода, но ведущие футболисты от этого будут страдать. Страшно подумать: по предварительной оценке у ведущих игроков, которые будут задействованы в клубных соревнованиях, матчах сборных, еврокубках и вот этом новом турнире, за год наберется до 80 матчей – это просто убийство организма.

    Забавно, что дискуссия о новом турнире происходит в момент, когда у «Ньюкасла» травмировано 11 игроков, у «Реала» почти всю оборону скосили «кресты», а у капитана «Лутона» прямо на игре остановилось сердце в эти выходные. А ведь мы помним, как на Евро-2020 едва успели спасти датчанина Кристиана Эриксена, а Серхио Агуэро из-за сердца закончил карьеру, едва перейдя в «Барселону», и множества других примеров, в том числе и летальных.

    Это при том, что современный футбол очень требователен с точки зрения физики, куда интенсивнее даже тех времен, когда играл я. Проще говоря, уже природа кричит о том, что пора остановится, мировой футбол уже и так на максимум эксплуатирует физические возможности игроков, и хорошим такое точно не закончится», – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Фатех--google 1 час назад

      ...как я устал от бездарей в футболе и не только...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17551

      Алексей З 1 час назад

      100 % прав.
      Деньги убивают здравый смысл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Ситуация становится ещё хуже тем, что футбол станет менее интересным...

      1
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