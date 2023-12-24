Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

Этот розыгрыш пародия на футбол , особенно финал.
Катать мяч чуть-ли не по ленточке собственных ворот, наверно выглядит "круто", но больше похоже на дурь и цирк.
Турнир в таком виде себя изжил, но и проект с 32 командами - утопия !!!
Понятно что у арабов денег как у дурака фантиков , но в УЕФА и ФИФА должны понимать, что их алчность приведёт футбол к гибели.
Играть через 2-3 дня круглый год НЕВОЗМОЖНО , если конечно нужен динамичный футбол , а не хождение пешком по полю.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе клуба в КЧМ.
- В финале манчестерцы победили «Флуминенсе» (4:0).
- У «Сити» в 2023 году 5 трофеев.
- Гвардиола стал самым титулованным тренером КЧМ (4 титула).
«У нас было ощущение, что мы завершим эту главу, выиграв чемпионат мира, и в итоге мы выиграли все титулы. У меня ощущение, что работа сделана, все кончено.
Я так горжусь этим клубом. Это то, чего еще не достигала ни одна другая английская команда», – сказал Пеп.