Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

    Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе клуба в КЧМ.

    • В финале манчестерцы победили «Флуминенсе» (4:0).
    • У «Сити» в 2023 году 5 трофеев.
    • Гвардиола стал самым титулованным тренером КЧМ (4 титула).

    «У нас было ощущение, что мы завершим эту главу, выиграв чемпионат мира, и в итоге мы выиграли все титулы. У меня ощущение, что работа сделана, все кончено.

    Я так горжусь этим клубом. Это то, чего еще не достигала ни одна другая английская команда», – сказал Пеп.

    Новости по теме
    Де Брюйне выложил фото со всеми трофеями «Сити» в 2023 году
    Родри – о грубом подкате против него в финале КЧМ: «Я чуть не заплакал»
    «Манчестер Сити» проведет остаток сезона АПЛ со значками чемпионов мира – фанаты «Ливерпуля» возмущены 4
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17615

      Алексей З 2 часа назад

      Этот розыгрыш пародия на футбол , особенно финал.
      Катать мяч чуть-ли не по ленточке собственных ворот, наверно выглядит "круто", но больше похоже на дурь и цирк.
      Турнир в таком виде себя изжил, но и проект с 32 командами - утопия !!!
      Понятно что у арабов денег как у дурака фантиков , но в УЕФА и ФИФА должны понимать, что их алчность приведёт футбол к гибели.
      Играть через 2-3 дня круглый год НЕВОЗМОЖНО , если конечно нужен динамичный футбол , а не хождение пешком по полю.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+