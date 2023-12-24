Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе клуба в КЧМ.

В финале манчестерцы победили «Флуминенсе» (4:0).

У «Сити» в 2023 году 5 трофеев.

Гвардиола стал самым титулованным тренером КЧМ (4 титула).

«У нас было ощущение, что мы завершим эту главу, выиграв чемпионат мира, и в итоге мы выиграли все титулы. У меня ощущение, что работа сделана, все кончено.

Я так горжусь этим клубом. Это то, чего еще не достигала ни одна другая английская команда», – сказал Пеп.

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