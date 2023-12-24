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    • Фелипе Мело раскрыл подробности стычки с Уокером после финала КЧМ: «Никто не унизит моих друзей или мой клуб»

    Фелипе Мело раскрыл подробности стычки с Уокером после финала КЧМ: «Никто не унизит моих друзей или мой клуб»

    Полузащитник «Флуминенсе» Фелипе Мело прокомментировал послематчевый конфликт с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером.

    • Они сцепились после финального свистка в финале клубного ЧМ.

    «Когда игра закончилась, Джек Грилиш преследовал Мартинелли. Он выбрал маленького парня. У него нет смелости противостоять кому-то большому.

    Он проходил рядом с Мартинелли, и я увидел, как они разговаривали, лоб в лоб, поэтому я пошел за ним. Я толкнул Грилиша. Уокер толкнул меня. Я пошел защищать товарища по команде.

    Я также защищал свою команду. Я буду делать это вечно. Никто не будет неуважительно относиться к моей команде или ее спортсменам. Никто не придет и не унизит моих друзей или мой клуб», – сказал 40-летний Мело, чьи слова приводит твиттер Бена Джейкобса.

    • «Манчестер Сити» победил в финале со счетом 4:0.
    • Англичане впервые выиграли клубный ЧМ.

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    Источник: «Бомбардир»

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