Фелипе Мело раскрыл подробности стычки с Уокером после финала КЧМ: «Никто не унизит моих друзей или мой клуб»

Полузащитник «Флуминенсе» Фелипе Мело прокомментировал послематчевый конфликт с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером.

Они сцепились после финального свистка в финале клубного ЧМ.

«Когда игра закончилась, Джек Грилиш преследовал Мартинелли. Он выбрал маленького парня. У него нет смелости противостоять кому-то большому.

Он проходил рядом с Мартинелли, и я увидел, как они разговаривали, лоб в лоб, поэтому я пошел за ним. Я толкнул Грилиша. Уокер толкнул меня. Я пошел защищать товарища по команде.

Я также защищал свою команду. Я буду делать это вечно. Никто не будет неуважительно относиться к моей команде или ее спортсменам. Никто не придет и не унизит моих друзей или мой клуб», – сказал 40-летний Мело, чьи слова приводит твиттер Бена Джейкобса.

«Манчестер Сити» победил в финале со счетом 4:0.

Англичане впервые выиграли клубный ЧМ.

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