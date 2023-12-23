«Манчестер Сити» проведет остаток сезона АПЛ со значками чемпионов мира – фанаты «Ливерпуля» возмущены

«Манчестер Сити» в оставшихся матчах сезона АПЛ будет носить на форме специальные значки. Они будут обозначать победу клуба на клубном чемпионате мира-2023.

Фанатов «Ливерпуля» взбесил этот факт. В 2019 году, когда команда выиграла КЧМ, АПЛ запретила клубу менять экипировку по ходу сезона.

Теперь такого запрета не существует, поэтому «Сити» будет выступать со значками. Болельщики «Ливерпуля» считают это двойными стандартами.

«Сити» в финале КЧМ разгромил «Флуминенсе» (4:0).

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