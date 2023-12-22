Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и взял пятый трофей за год

«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира-2023. Английский клуб забил по два гола в первом и втором таймах. Дублем в составе манкунианцев отметился Хулиан Альварес.

«Манчестер Сити» выиграл пятый трофей в 2023 году. Ранее он победил в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Клубный чемпионат мира. Финал

Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Альварес, 1; 2:0 – Нино, 27 (в свои ворота); 3:0 – Фоден, 72; 4:0 – Альварес, 88.

Результаты клубного ЧМ