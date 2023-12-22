Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити - Флуминенсе
Манчестер Сити - Флуминенсе: обзор матча 22 декабря 2023
Манчестер Сити
22.12.2023, пятница, 21:00
Клубный чемпионат мира, Финал
4 : 0
Завершен
Флуминенсе
1'
Х. Альварес
27'
Нино (АГ)
72'
Ф. Фоден
88'
Х. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Флуминенсе
ГОЛ! 4:0!
Х. Альварес
Пас отдал
М. Нуньес
88'
84'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
Замена
М. Нуньес
️️️️
Н. Аке
81'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
81'
74'
Замена
Марлон
️️️️
Нино
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Д. Стоунз
74'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Родри
74'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Х. Альварес
72'
68'
Желтая карточка
Александер
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Льюис
61'
60'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
60'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Ф. Мело
60'
Замена
Александер
️️️️
Марсело
57'
Желтая карточка
Марсело
46'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Кено
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Нино
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
94
Даниэл
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-3-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
6
Стоунз
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
82
Льюис
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
3-2-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
12
Марсело
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
6
Стоунз
24
Гвардиол
24
Гвардиол
6
Стоунз
16
Родри
95
Аканджи
95
Аканджи
16
Родри
15
Аке
27
Нуньес
27
Нуньес
15
Аке
82
Льюис
8
Ковачич
8
Ковачич
82
Льюис
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
30
Мело
16
Барбоза
16
Барбоза
30
Мело
33
Нино
4
Марлон
4
Марлон
33
Нино
12
Марсело
5
Александер
5
Александер
12
Марсело
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
20
Кено
9
Кеннеди
9
Кеннеди
20
Кено
Остались в запасе
Манчестер Сити
Флуминенсе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
94
Даниэл
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
94
Даниэл
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Манчестер Сити - Флуминенсе
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
3
3
Количество передач
530
442
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Флуминенсе
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
12:56
2
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
Гари Невилл назвал следующий клуб Холанда: «Я абсолютно уверен»
Вчера, 22:31
1
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
26 ноября
1
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
6
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
12:56
2
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
Гари Невилл назвал следующий клуб Холанда: «Я абсолютно уверен»
Вчера, 22:31
1
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
26 ноября
1
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
6
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+