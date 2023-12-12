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  • Команда Бензема стартовала в Клубном ЧМ с разгромной победы

Команда Бензема стартовала в Клубном ЧМ с разгромной победы

12 декабря 2023, 23:23
1

«Аль-Иттихад» крупно победил «Окленд Сити» в 1-м раунде Клубного чемпионата мира.

Саудовцы разгромили соперника со счетом 3:0. Голы забили Ромариньо, Карим Бензема и Н'Голо Канте.

Во 2-м раунде турнира «Аль-Иттихад» встретится с египетским «Аль-Ахли».

В другом четвертьфинале сыграют мексиканский «Леон» и японский «Урава Рэд Даймондс».

Победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес – «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» – вступят в борьбу со стадии 1/2 финала.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Окленд Сити Аль-Иттихад
Комментарии (1)
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red-white fox
1702432163
Глядишь победителем кчм станет чемпион Азии.
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