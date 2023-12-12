Команда Бензема стартовала в Клубном ЧМ с разгромной победы

«Аль-Иттихад» крупно победил «Окленд Сити» в 1-м раунде Клубного чемпионата мира.
Саудовцы разгромили соперника со счетом 3:0. Голы забили Ромариньо, Карим Бензема и Н'Голо Канте.
Во 2-м раунде турнира «Аль-Иттихад» встретится с египетским «Аль-Ахли».
В другом четвертьфинале сыграют мексиканский «Леон» и японский «Урава Рэд Даймондс».
Победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес – «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» – вступят в борьбу со стадии 1/2 финала.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Бомбардир»