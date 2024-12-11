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    • Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Челси», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Челси», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Орталык Алматы» состоится матч пятого тура Лиги Конференций между «Астаной» и «Челси». Обе команды продемонстрировали разный уровень игры в текущем сезоне турнира: «Челси» лидирует в группе, а «Астана» пытается пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы.

    «Астана»

    Казахстанская команда проводит неоднозначный сезон. «Астана» занимает 23-е место в турнире и набрала всего 4 очка в 4 турах. Коллектив не может победить в последних трех играх Лиги Конференций. Однако дома «Астана» традиционно сильна, не проигрывая в 11 последних матчах. Лидером атаки является Джеффри Чарльз, забивший 12 голов в 12 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но пропустила 5.

    Последние матчи «Астаны»:

    • Астана 1:1 Витория Гимараэш
    • Астана 5:0 Жетысу
    • Пафос 1:0 Астана
    • Тобол 1:0 Астана
    • Астана 3:2 Атырау

    «Челси»

    Лондонский клуб уверенно лидирует в группе, набрав 12 очков из 12 возможных. «Челси» показывает лучшую атаку в турнире – 18 голов в 4 матчах. Команда побеждает в 5 последних матчах, забив за это время 16 голов и пропустив 5. В гостях «Челси» также стабилен, демонстрируя уверенную игру как в обороне, так и в атаке. Лидером нападения является Коул Палмер, забивший 11 мячей в 17 играх сезона.

    Последние матчи «Челси»:

    • Тоттенхэм 3:4 Челси
    • Саутгемптон 1:5 Челси
    • Челси 3:0 Астон Вилла
    • Хайденхайм 0:2 Челси
    • Лестер 1:2 Челси

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в противостояние.

    Статистика

    «Астана»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Челси»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Астана» – «Челси»

    «Челси» является явным фаворитом встречи благодаря высокому уровню игры, мощной атаке и стабильности в турнире. «Астана» способна создать моменты у своих ворот, особенно дома, но удержать равенство будет крайне сложно.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Челси» – коэффициент 1.35
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Челси» – коэффициент 9.50

    Прогноз основан на текущей форме «Челси» и их превосходстве в атакующих действиях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 11:34
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