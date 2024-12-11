12 декабря на стадионе «Орталык Алматы» состоится матч пятого тура Лиги Конференций между «Астаной» и «Челси». Обе команды продемонстрировали разный уровень игры в текущем сезоне турнира: «Челси» лидирует в группе, а «Астана» пытается пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы.
«Астана»
Казахстанская команда проводит неоднозначный сезон. «Астана» занимает 23-е место в турнире и набрала всего 4 очка в 4 турах. Коллектив не может победить в последних трех играх Лиги Конференций. Однако дома «Астана» традиционно сильна, не проигрывая в 11 последних матчах. Лидером атаки является Джеффри Чарльз, забивший 12 голов в 12 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но пропустила 5.
Последние матчи «Астаны»:
- Астана 1:1 Витория Гимараэш
- Астана 5:0 Жетысу
- Пафос 1:0 Астана
- Тобол 1:0 Астана
- Астана 3:2 Атырау
«Челси»
Лондонский клуб уверенно лидирует в группе, набрав 12 очков из 12 возможных. «Челси» показывает лучшую атаку в турнире – 18 голов в 4 матчах. Команда побеждает в 5 последних матчах, забив за это время 16 голов и пропустив 5. В гостях «Челси» также стабилен, демонстрируя уверенную игру как в обороне, так и в атаке. Лидером нападения является Коул Палмер, забивший 11 мячей в 17 играх сезона.
Последние матчи «Челси»:
- Тоттенхэм 3:4 Челси
- Саутгемптон 1:5 Челси
- Челси 3:0 Астон Вилла
- Хайденхайм 0:2 Челси
- Лестер 1:2 Челси
Личные встречи
Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в противостояние.
Статистика
«Астана»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Челси»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 16
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Астана» – «Челси»
«Челси» является явным фаворитом встречи благодаря высокому уровню игры, мощной атаке и стабильности в турнире. «Астана» способна создать моменты у своих ворот, особенно дома, но удержать равенство будет крайне сложно.
Рекомендации для ставок
- Победа «Челси» – коэффициент 1.35
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:3 в пользу «Челси» – коэффициент 9.50
Прогноз основан на текущей форме «Челси» и их превосходстве в атакующих действиях.
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