12 декабря на стадионе «Орталык Алматы» состоится матч пятого тура Лиги Конференций между «Астаной» и «Челси». Обе команды продемонстрировали разный уровень игры в текущем сезоне турнира: «Челси» лидирует в группе, а «Астана» пытается пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы.

«Астана»

Казахстанская команда проводит неоднозначный сезон. «Астана» занимает 23-е место в турнире и набрала всего 4 очка в 4 турах. Коллектив не может победить в последних трех играх Лиги Конференций. Однако дома «Астана» традиционно сильна, не проигрывая в 11 последних матчах. Лидером атаки является Джеффри Чарльз, забивший 12 голов в 12 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но пропустила 5.

Последние матчи «Астаны»:

Астана 1:1 Витория Гимараэш

Астана 5:0 Жетысу

Пафос 1:0 Астана

Тобол 1:0 Астана

Астана 3:2 Атырау

«Челси»

Лондонский клуб уверенно лидирует в группе, набрав 12 очков из 12 возможных. «Челси» показывает лучшую атаку в турнире – 18 голов в 4 матчах. Команда побеждает в 5 последних матчах, забив за это время 16 голов и пропустив 5. В гостях «Челси» также стабилен, демонстрируя уверенную игру как в обороне, так и в атаке. Лидером нападения является Коул Палмер, забивший 11 мячей в 17 играх сезона.

Последние матчи «Челси»:

Тоттенхэм 3:4 Челси

Саутгемптон 1:5 Челси

Челси 3:0 Астон Вилла

Хайденхайм 0:2 Челси

Лестер 1:2 Челси

Личные встречи

Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в противостояние.

Статистика

«Астана»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Челси»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Астана» – «Челси»

«Челси» является явным фаворитом встречи благодаря высокому уровню игры, мощной атаке и стабильности в турнире. «Астана» способна создать моменты у своих ворот, особенно дома, но удержать равенство будет крайне сложно.

Рекомендации для ставок

Победа «Челси» – коэффициент 1.35

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Челси» – коэффициент 9.50

Прогноз основан на текущей форме «Челси» и их превосходстве в атакующих действиях.

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