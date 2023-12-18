- 19 апреля
- 17:12 Видео Тренер «Фиорентины» расцеловал во время матча замужнюю журналистку 6
- 01:03 Определились полуфинальные пары Лиги конференций 1
- 18 апреля
- 23:35 Вратарь «Астон Виллы» в матче Лиги конференций получил вторую желтую карточку во время серии пенальти, но не был удален 6
- 22:45 Определились два полуфиналиста Лиги конференций
- 09:34 ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
- 09:32 «Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
- 09:29 «Лилль» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
- 09:20 «Фиорентина» – «Виктория»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
- 12 апреля
- 00:12 Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
- 11 апреля
- 21:41 Видео Обзор матча «Олимпиакос» – «Фенербахче» голы и лучшие моменты (Видео) 1
- 09:07 «Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
- 09:00 «Астон Вилла» – «Лилль»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
- 08:56 «Олимпиакос» – «Фенербахче»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
- 08:53 «Виктория» – «Фиорентина»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
- 15 марта
- 16:43 В 1/4 финала еврокубков осталось только 2 российских футболиста
- 16:17 Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций 1
- 01:40 Все участники 1/4 финала Лиги конференций
- 23 февраля
- 15:20 Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций 1
- 09:22 Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА 17
- 01:08 Все участники 1/8 финала Лиги конференций 1
- 16 февраля
- 08:52 Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках
- 18 декабря 2023
- 16:21 Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
- 15 декабря 2023
- 09:15 В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе 3
- 01:30 Стали известны все участники плей‑офф Лиги конференций
- 14 декабря 2023
- 22:54 Только два российских футболиста поучаствовали во всех матчах группового этапа еврокубков
- 8 декабря 2023
- 13:40 Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры 2
- 2 декабря 2023
- 11:25 Фото В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба 2
- 1 декабря 2023
- 20:55 Видео Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
- 12:58 Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
- 08:23 Аршавин оценил выступления Оздоева за ПАОК 1