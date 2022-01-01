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Лига конференций 2026/2027
Футбольные арбитры
Лига конференций 2026-2027 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Мунуэра Монтера Хосе Луис
Хаэн
43
2
Мартинес Мунуэра Хуан
Бенидорм
44
3
Ногейра Мигель
н/д
32
4
Феснич Орациу
Клуж-Напока
36
5
Ладебек Адам
Висби
34
6
Виссер Лоуренс
н/д
36
7
Зуфферли Лука
Удине
35
8
Годинью Луиш Мигел
н/д
н/д
9
Чочирка Кристиан-Петру
н/д
37
10
Альтманн Вальтер
н/д
41
11
Шонка Бенке
н/д
34
12
Богар Герго
н/д
34
13
Умудлу Камал
н/д
н/д
14
Копиевский Виктор
Кропивницкий
35
15
Хюютия Йони
Турку
37
16
Шурман Денис
Киевская обл.
39
17
Маркетти Маттео
н/д
41
18
Гонсалвеш Жоау
н/д
34
19
Йелленбек Маттиас
Фрайбург-им-Брайсгау
н/д
20
Коларич Патрик
н/д
31
21
Эбнер Штефан
н/д
35
22
Лиссорж Ромен
н/д
35
23
Лашук Антон
Молодечно
34
24
Ковач Саболч
н/д
38
25
Панчишин Дмитро
Харьков
39
26
Караоглан Атилла
Сакарья
40
27
Йорги Энеа
Эльбасан
н/д
28
Крог Мортен
Силькеборг
38
29
Ваттеллье Эрик
н/д
н/д
30
Кикачеишвили Гога
н/д
34
31
Дешепи Бастьен
н/д
н/д
32
Эрцег Матео
н/д
30
33
Барротт Сэмюэл
н/д
н/д
34
Налбандян Хенрик
н/д
30
35
Вернис Матье
н/д
32
36
Реддер Миккель
Нерресундби
32
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