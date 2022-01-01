Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Таблицы
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Новости
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Статьи
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига конференций 2026/2027
Команды
Лига конференций 2026-2027 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Аякс
€ 199,70 млн
2
Динамо К
€ 101,48 млн
3
БАТЭ
€ 4 млн
4
Брага
€ 188,20 млн
5
Динамо Мн
€ 7,15 млн
6
Сьон
€ 22,65 млн
7
Астана
€ 10,08 млн
8
Карабах
€ 26 млн
9
Копенгаген
€ 72,50 млн
10
Партизан
€ 19,78 млн
11
Истанбул Башакшехир
€ 77,33 млн
12
Гент
€ 54,85 млн
13
Панатинаикос
€ 111,25 млн
14
Лудогорец
€ 44,68 млн
15
Тобол
€ 10,08 млн
16
Мидтьюлланд
€ 116,60 млн
17
Рапид
€ 20,75 млн
18
Шериф
€ 2,95 млн
19
Твенте
€ 54,63 млн
20
ФКСБ
€ 29,05 млн
21
Полесье
€ 35,60 млн
22
МЛ Витебск
€ 13,73 млн
23
ЛНЗ
€ 19,80 млн
24
Елимай
€ 7,03 млн
25
АЕК
€ 11,38 млн
26
Пюник
€ 4,30 млн
27
Нефтчи
€ 8 млн
28
Риека
€ 30,05 млн
29
Ноа
€ 13,03 млн
30
Рига
€ 9,13 млн
31
Хайдук
€ 21,05 млн
32
Бранн
€ 20,65 млн
33
Вардар
€ 3,98 млн
34
ЧФР Клуж
€ 14,15 млн
35
Лугано
€ 39,43 млн
36
ХИК
€ 3,85 млн
37
Аустрия
€ 11 млн
38
Ракув
€ 20,20 млн
39
Войводина
€ 19,53 млн
40
Борац
€ 3,75 млн
41
Жилина
€ 500 тыс
42
РФШ
€ 6,58 млн
43
Аполлон
€ 8,78 млн
44
Интер
€ 975 тыс
45
Динамо Тб
€ 4,48 млн
46
Левадия
€ 2,53 млн
47
Бейтар
€ 7,28 млн
48
Шкендия
€ 4,55 млн
49
Нордшелланд
€ 22,75 млн
50
Санкт-Галлен
€ 19,35 млн
1
2
3
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+