- 31 января
- 18:32 Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером» 1
- 26 января
- 16:24 Черышев попросил у сына телефон Дзюбы, чтобы пригласить его в Андорру
- 18 ноября 2022
- 09:27 Башкиров покинул «Санта-Колому»: «Спросите у него, почему уехал» 2
- 8 октября 2022
- 09:09 Башкиров прояснил свой статус в андоррской «Санта-Коломе»
- 11 августа 2022
- 18:32 31-летний Башкиров размышляет над предложением клуба Черышева из Андорры 1
- 16:49 Тренер «Санта-Коломы» Черышев хочет провести товарищеский матч с российским клубом
- 2 августа 2022
- 12:21 Черышев анонсировал появление российских игроков в клубе из Андорры
- 22 июля 2022
- 21:49 В «Санта-Коломе» объяснили, зачем назначили Черышева 6
- 12:33 Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому» из Андорры 3