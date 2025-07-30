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«Санта-Колома» - «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67

30 июля 2025 20:31
Санта-Колома - Полесье
31 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.67
Победа «Полесья»
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31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени состоится матч второго

квалификационного раунда Лиги Конференций. Скромнейшая «Санта-Колома» попробует развить успех в противостоянии с украинским клубом «Полесье». Первый матч завершился сенсационной победой андоррцев со счетом 2:1.

«Санта-Колома»

«Санта-Колома», бронзовый призeр чемпионата Андорры, удивила футбольную общественность, обыграв «Полесье» на выезде (2:1) после сенсационной победы над боснийским «Борацем» в первом раунде (4:1 на выезде, 0:2 дома). Теперь «футбольный карлик» готов преподнести еще одну сенсацию.

Последние три игры:

  • Полесье – Санта-Колома 1:2
  • Санта-Колома – Боруц 0:2
  • Борац – Санта-Колома 1:4

«Полесье»

Кампания в УПЛ еще не стартовала, однако это едва ли может служить оправданием команде Руслана Ротаня. «Полесье» располагает очень солидным (и по меркам украинской Премьер-Лиги и тем более в сравнении с «Санта-Коломой») бюджетом и не может себе позволить просто позориться на европейской арене.

Последние три игры:

  • Полесье – Санта-Колома 1:2
  • Пушкаш Академия – Полесье 1:1
  • Штурм Грац – Полесье 0:0

Очные встречи:

Доселе команды никогда не пересекались на официальном уровне.

Прогноз на матч «Санта-Колома» – «Полесье»

Очевидно, что украинца будут всеми силами стараться взять реванш за первый поединок и пробиться в следующий раунд. Руководства «Полесья» не скрывает амбиций, а провал в противостоянии с командой из Андорры наверняка приведет к сиюминутной отставке тренера Руслана Ротаня. Полагаем, что клуб из Житомира все найдет в себе силы переломить исход противостояния с крайне скромным оппонентом.

Прогноз: победа «Полесья», коэффициент – 1.67. Прогноз на точный счет – 0:2.

1.67
Победа «Полесья»
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Полесье Санта-Колома
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