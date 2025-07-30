31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени состоится матч второго
квалификационного раунда Лиги Конференций. Скромнейшая «Санта-Колома» попробует развить успех в противостоянии с украинским клубом «Полесье». Первый матч завершился сенсационной победой андоррцев со счетом 2:1.
«Санта-Колома»
«Санта-Колома», бронзовый призeр чемпионата Андорры, удивила футбольную общественность, обыграв «Полесье» на выезде (2:1) после сенсационной победы над боснийским «Борацем» в первом раунде (4:1 на выезде, 0:2 дома). Теперь «футбольный карлик» готов преподнести еще одну сенсацию.
Последние три игры:
- Полесье – Санта-Колома 1:2
- Санта-Колома – Боруц 0:2
- Борац – Санта-Колома 1:4
«Полесье»
Кампания в УПЛ еще не стартовала, однако это едва ли может служить оправданием команде Руслана Ротаня. «Полесье» располагает очень солидным (и по меркам украинской Премьер-Лиги и тем более в сравнении с «Санта-Коломой») бюджетом и не может себе позволить просто позориться на европейской арене.
Последние три игры:
- Полесье – Санта-Колома 1:2
- Пушкаш Академия – Полесье 1:1
- Штурм Грац – Полесье 0:0
Очные встречи:
Доселе команды никогда не пересекались на официальном уровне.
Прогноз на матч «Санта-Колома» – «Полесье»
Очевидно, что украинца будут всеми силами стараться взять реванш за первый поединок и пробиться в следующий раунд. Руководства «Полесья» не скрывает амбиций, а провал в противостоянии с командой из Андорры наверняка приведет к сиюминутной отставке тренера Руслана Ротаня. Полагаем, что клуб из Житомира все найдет в себе силы переломить исход противостояния с крайне скромным оппонентом.
Прогноз: победа «Полесья», коэффициент – 1.67. Прогноз на точный счет – 0:2.