31-летний Башкиров размышляет над предложением клуба Черышева из Андорры

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о переговорах с экс-футболистом «Рубина» Евгением Башкировым.

– Мы разговаривали с Женей, он мне набрал. Он действительно проявляет интерес. Есть определенные моменты, которые могут помешать переходу, но он сейчас раздумывает над нашим предложением. Насколько велика вероятность перехода? Все зависит от него.

– Еще какие-то российские футболисты есть в вашем трансферном листе?

– Есть разговоры. Скорее всего, у нас появится парень с пост-советского пространства. Пока не буду говорить, кто это.