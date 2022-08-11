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    31-летний Башкиров размышляет над предложением клуба Черышева из Андорры

    Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о переговорах с экс-футболистом «Рубина» Евгением Башкировым.

    – Мы разговаривали с Женей, он мне набрал. Он действительно проявляет интерес. Есть определенные моменты, которые могут помешать переходу, но он сейчас раздумывает над нашим предложением. Насколько велика вероятность перехода? Все зависит от него.

    – Еще какие-то российские футболисты есть в вашем трансферном листе?

    – Есть разговоры. Скорее всего, у нас появится парень с пост-советского пространства. Пока не буду говорить, кто это.

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    Источник: «РБ Спорт»

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