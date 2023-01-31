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  • Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером»

Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером»

31 января 2023, 18:32

Футболист «Венеции» Денис Черышев рассказал, что его отец Дмитрий Черышев ждет сына в тренерском штабе «Санта-Коломы».

– Когда-нибудь задумывался о том, чем будешь заниматься после игровой карьеры?

– Играть еще хочется, но никогда не знаешь, когда будет последний сезон. Думаю, в какой-то степени футбол все равно будет присутствовать в моей жизни.

Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. А потом, говорит, я стану главным, а он – помощником. Что ж, посмотрим – почему нет.

– А как насчет роли эксперта на ТВ?

– Из меня получится плохой эксперт.

– Почему?

– Потому что я не умею плохо про кого-то говорить (смеется). Я бы так примерно говорил: «Вот этот молодец. А тот ошибся, но ничего страшного, в следующий раз получится».

Меня бы, думаю, быстро выгнали. Пусть экспертами работают люди, которые больше подходят к этой роли.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Венеция Санта-Колома Черышев Денис Черышев Дмитрий
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