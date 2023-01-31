Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером»

    Футболист «Венеции» Денис Черышев рассказал, что его отец Дмитрий Черышев ждет сына в тренерском штабе «Санта-Коломы».

    – Когда-нибудь задумывался о том, чем будешь заниматься после игровой карьеры?

    – Играть еще хочется, но никогда не знаешь, когда будет последний сезон. Думаю, в какой-то степени футбол все равно будет присутствовать в моей жизни.

    Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером. А потом, говорит, я стану главным, а он – помощником. Что ж, посмотрим – почему нет.

    – А как насчет роли эксперта на ТВ?

    – Из меня получится плохой эксперт.

    – Почему?

    – Потому что я не умею плохо про кого-то говорить (смеется). Я бы так примерно говорил: «Вот этот молодец. А тот ошибся, но ничего страшного, в следующий раз получится».

    Меня бы, думаю, быстро выгнали. Пусть экспертами работают люди, которые больше подходят к этой роли.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Черышев рассказал, звал ли его Черчесов в «Ференцварош»
    Черышев оценил решение Роналду перейти в «Аль-Наср»
    Черышев – о Дзюбе: «Мы все совершаем ошибки. Он докажет всем, что еще может забивать» 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11