В ответной встрече Лиги Конференций на стадионе Nou Estadi Encamp встречаются «Санта-Колома» и «Борац». В первой игре, сыгранной в Сербии, «Санта-Колома» одержала уверенную победу 4:1, что даeт ей комфортное преимущество перед домашней встречей.

«Санта-Колома»

«Санта-Колома» забивает в среднем 2.6 гола за матч в последних играх, но при этом пропускает 1.8. Несмотря на высокую результативность, их оборона оставляет желать лучшего. Тем не менее, они показывают хорошие результаты на своем поле, не проигрывая в 5 из последних 7 матчей. В первой игре с «Борац» они продемонстрировали отличную атаку, что подтверждает их уверенность в домашнем матче.

«Борац»

«Борац» также показывает сильную результативность, забивая в среднем 2.4 гола за игру. Однако их оборона пропускает 1 гол за матч, что может стать проблемой в ответной игре против «Санта-Колома». Несмотря на слабую защиту, команда не проигрывает в 6 из последних 8 матчей, но им предстоит тяжелый выезд.

Прогноз на матч

«Санта-Колома» имеет значительное преимущество после победы в первой встрече 4:1, и хотя «Борац» будет бороться, чтобы сократить разницу, их оборона не позволяет им легко выиграть на выезде. Ожидаем результативную игру, но с преимущество у хозяев.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

«Санта-Колома» уверенно выиграла в первой встрече 4:1;

«Борац» пропускает в среднем 1 гол за матч, что может быть проблемой на выезде;

«Санта-Колома» забивает много и в домашних матчах показывает хорошие результаты.

Рекомендация: ставка на победу «Санта-Колома» с коэффициентом 2.00.