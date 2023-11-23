Черышев прокомментировал свой уход из «Санта-Коломы»

Дмитрий Черышев раскрыл подробности своей отставки с поста главного тренера «Санта-Коломы».

– Чье было решение уйти из клуба?

– Совместное с руководством решение.

– Что к этому привело? Результаты, что‑то еще?

– Команда прошла два раунда в Лиге конференций, что ранее не удавалось ни одному клубу из Андорры. Мы проиграли только АЗ, у которого несопоставимый с «Санта‑Коломой» бюджет. При этом моя команда выглядела достойно.

В этом сезоне пригласили новых футболистов, четыре человека перешли из команды, ставшей чемпионом. Нам удалось собрать боеспособный и хороший коллектив.

Если в прошлом сезоне ребята терпели, выдерживали физические нагрузки и показали хороший результат, то уже в этом чемпионате некоторые футболисты не выдерживают таких нагрузок. Я увидел, что игроки не готовы к ним, и, чтобы сохранить коллектив, принял решение уйти из клуба.

– Обидно?

– Мы все вместе проделали очень хорошую работу. Горжусь и доволен, что добились исторического результата в еврокубках, завоевали медали чемпионата. И одним из светлых воспоминаний останется характер команды, которая, скрипя зубами, добивалась побед.

Это было непросто, ведь в составе у нас было 14 полевых игроков и два вратаря. При этом два раунда в Лиге конференций играли по 120 минут. Так как команда была физически готова, мы выдерживали такой темп и за счет самоотдачи, желания и коллективной игры дошли так далеко.

– Владелец «Санта‑Коломы» не сразу согласился отпустить вас?

– Я ему объяснил всю ситуацию, сказал, что мой уход будет более правильным. Он всe прекрасно понимает, видит, как это работает. Ему жаль, что так случилось, но надо двигаться дальше.

– Кто стал тренером «Санта‑Коломы» вместо вас? Может быть, вы порекомендовали кого‑то?

– Никого не советовал. А тренером стал мой помощник, которого я позвал в команду после того, как его выгнали из «Атлетика» (из Эскальдеса), ставшего чемпионом Андорры в прошлом сезоне.

Я думал, что это хороший специалист, по человеческим качествам мог помочь нам. Но оказалось так, что я ушел из «Санта‑Коломы». В любом случае рад, что провел последние полтора года в этом клубе, о котором у меня останутся самые хорошие воспоминания.

– Когда домой?

– Недели через две вернусь.

– Что дальше?

– Пока нет понимания, но есть определенные встречи, которые уже запланированы.