Клуб из Андорры расстался с тренером из России

Андоррский ФК «Санта-Колома» сообщил об уходе с поста главного тренера команды 54-летнего российского специалиста Дмитрия Черышева.
«Мы хотели бы поблагодарить его за преданность делу, профессионализм и самоотдачу во время его работы в нашей организации и пожелать ему удачи в будущем», – говорится в заявлении ФК «Санта-Колома».
Черышев был главным тренером ФК «Санта-Колома» с июля 2022 года.
- Под его руководством клуб в прошлом сезоне занял третье место в национальном чемпионате и добрался до финала Кубка Андорры.
- В этом сезоне ФК «Санта-Колома» прошел два раунда квалификации Лиги конференций, где соперниками команды были «Пенибонт» (Уэльс) и «Сутьеска Никшич» (Черногория). В третьем раунде команда Черышева проиграла нидерландскому АЗ.
- В текущем чемпионате Андорры ФК «Санта-Колома» занимает третье место с 18 очками после 8 туров.
- Черышев ранее возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежный состав «Зенита», «Мордовию», «Нижний Новгород», казахстанский «Иртыш» из Павлодара и испанский клуб «Аранхуэс».