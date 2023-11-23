Клуб из Андорры расстался с тренером из России

Андоррский ФК «Санта-Колома» сообщил об уходе с поста главного тренера команды 54-летнего российского специалиста Дмитрия Черышева.

«Мы хотели бы поблагодарить его за преданность делу, профессионализм и самоотдачу во время его работы в нашей организации и пожелать ему удачи в будущем», – говорится в заявлении ФК «Санта-Колома».

Черышев был главным тренером ФК «Санта-Колома» с июля 2022 года.