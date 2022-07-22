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    В «Санта-Коломе» объяснили, зачем назначили Черышева

    Глава андоррского «Санта-Коломы» Дэн Мильштейн пояснил причины назначения на пост главного тренера россиянина Дмитрия Черышева. Команда займется развитием игроков.

    «У Дмитрия Черышева как у футболиста, тренера и отца футболиста есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях. Считаю, что Дмитрий хороший тренер. Помимо поста главного тренера, он будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела.

    Мы дадим ему ресурсы, скаутское бюро по всему миру, которое будет помогать в подборе правильных игроков для развития. Мы будем развивать игроков, и через наши клубы ребята смогут заявить о себе в европейских турнирах в довольно раннем возрасте», – сказал Мильштейн.

    • Черышев-старший не тренировал с октября 2019 года.
    • Его последним клубом был «Нижний Новгород».
    • Помимо России, тренер работал в Испании и Казахстане.

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    Источник: «Чемпионат»

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