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Андорра. Примера Дивизио
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Санта-Колома
Новости
€ 1 млн
Санта-Колома - новости команды
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио
Стадион:
Комуналь
Сайт:
http://www.fclubsantacoloma.net/ca/?lang=ca
Тренер:
Альберт Гомес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Санта-Колома» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67
2025.07.30 20:39
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
Прогноз на точный счeт матча «Санта-Колома» – «Борац»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:27
Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры
2023.12.08 13:40
2
Черышев прокомментировал свой уход из «Санта-Коломы»
2023.11.23 22:07
1
Клуб из Андорры расстался с тренером из России
2023.11.23 19:06
Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером»
2023.01.31 18:32
Черышев попросил у сына телефон Дзюбы, чтобы пригласить его в Андорру
2023.01.26 16:24
Башкиров покинул «Санта-Колому»: «Спросите у него, почему уехал»
2022.11.18 09:27
1
Башкиров прояснил свой статус в андоррской «Санта-Коломе»
2022.10.08 09:09
31-летний Башкиров размышляет над предложением клуба Черышева из Андорры
2022.08.11 18:32
1
Тренер «Санта-Коломы» Черышев хочет провести товарищеский матч с российским клубом
2022.08.11 16:49
Черышев анонсировал появление российских игроков в клубе из Андорры
2022.08.02 12:21
В «Санта-Коломе» объяснили, зачем назначили Черышева
2022.07.22 21:49
6
Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому» из Андорры
2022.07.22 12:33
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