Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры

Бывший главный тренер андоррского ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев сравнил уровень местного чемпионата с российскими лигами.

– Можете ли сравнить уровень чемпионата Андорры и Второй лиги в России?

– В моей команде были два ветерана, поигравшие в чемпионате Испании. Максим Володько, который выступал в Туле, поиграл и в чемпионате России, и в высшей лиге Беларуси, и в ее сборной. Сейчас остался Андрей Маркович, который играл в высшей лиге Украины.

Так что уровень как по игрокам, так и по игре хороший. По сути, можно провести параллель с нашей ФНЛ, есть схожие моменты.

– Если бы условный Артем Дзюба приехал в «Санта-Колому», был бы безусловным номером один во всем чемпионате?

– Нет, конечно. Дзюба – великолепный футболист. Не могу сказать, что мы молились бы на него. Он тоже должен был бы приложить максимум усилий для того, чтобы не просто показывать хорошую игру, но и помогать команде выигрывать.

Существует очень много команд, которые выбирают оборонительный стиль. Половина чемпионата играет с акцентом на атаку, пытается постоянно создавать множество ярких и опасных моментов. Но есть и неудобные команды, которые практически полностью отдают территорию, играют вторым номером на контратаках, из-за чего создают немало проблем.

Поэтому могу сказать, что, каким бы великим ни был игрок, ему все равно пришлось бы приложить какие-то усилия, чтобы принести команде заветную победу.