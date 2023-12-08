Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры

Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры

8 декабря 2023, 13:40
2

Бывший главный тренер андоррского ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев сравнил уровень местного чемпионата с российскими лигами.

– Можете ли сравнить уровень чемпионата Андорры и Второй лиги в России?

– В моей команде были два ветерана, поигравшие в чемпионате Испании. Максим Володько, который выступал в Туле, поиграл и в чемпионате России, и в высшей лиге Беларуси, и в ее сборной. Сейчас остался Андрей Маркович, который играл в высшей лиге Украины.

Так что уровень как по игрокам, так и по игре хороший. По сути, можно провести параллель с нашей ФНЛ, есть схожие моменты.

– Если бы условный Артем Дзюба приехал в «Санта-Колому», был бы безусловным номером один во всем чемпионате?

– Нет, конечно. Дзюба – великолепный футболист. Не могу сказать, что мы молились бы на него. Он тоже должен был бы приложить максимум усилий для того, чтобы не просто показывать хорошую игру, но и помогать команде выигрывать.

Существует очень много команд, которые выбирают оборонительный стиль. Половина чемпионата играет с акцентом на атаку, пытается постоянно создавать множество ярких и опасных моментов. Но есть и неудобные команды, которые практически полностью отдают территорию, играют вторым номером на контратаках, из-за чего создают немало проблем.

Поэтому могу сказать, что, каким бы великим ни был игрок, ему все равно пришлось бы приложить какие-то усилия, чтобы принести команде заветную победу.

  • Черышев был главным тренером ФК «Санта-Колома» с июля 2022-го по ноябрь 2023 года.
  • Под его руководством клуб в прошлом сезоне занял третье место в национальном чемпионате и добрался до финала Кубка Андорры.
  • В этом сезоне ФК «Санта-Колома» прошел два раунда квалификации Лиги конференций, где соперниками команды были «Пенибонт» (Уэльс) и «Сутьеска Никшич» (Черногория). В третьем раунде команда Черышева проиграла нидерландскому АЗ.
  • Черышев ранее возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежный состав «Зенита», «Мордовию», «Нижний Новгород», казахстанский «Иртыш» из Павлодара и испанский клуб «Аранхуэс».
  • В январе Черышев говорил, что хотел пригласить Артема Дзюбу в андоррскую команду, но отказался от этого плана, когда узнал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «Советский спорт»
Лига конференций Санта-Колома Дзюба Артем Черышев Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1702037576
Вы кто мистер никто
Ответить
Виторио
1702050382
С Дзюбой-то голландцев вынесли б в одну калитку, уверен я.
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
5
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
28 августа
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
28 августа
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
19 августа
7
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+