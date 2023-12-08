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    • Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры

    Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры

    Бывший главный тренер андоррского ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев сравнил уровень местного чемпионата с российскими лигами.

    – Можете ли сравнить уровень чемпионата Андорры и Второй лиги в России?

    – В моей команде были два ветерана, поигравшие в чемпионате Испании. Максим Володько, который выступал в Туле, поиграл и в чемпионате России, и в высшей лиге Беларуси, и в ее сборной. Сейчас остался Андрей Маркович, который играл в высшей лиге Украины.

    Так что уровень как по игрокам, так и по игре хороший. По сути, можно провести параллель с нашей ФНЛ, есть схожие моменты.

    – Если бы условный Артем Дзюба приехал в «Санта-Колому», был бы безусловным номером один во всем чемпионате?

    – Нет, конечно. Дзюба – великолепный футболист. Не могу сказать, что мы молились бы на него. Он тоже должен был бы приложить максимум усилий для того, чтобы не просто показывать хорошую игру, но и помогать команде выигрывать.

    Существует очень много команд, которые выбирают оборонительный стиль. Половина чемпионата играет с акцентом на атаку, пытается постоянно создавать множество ярких и опасных моментов. Но есть и неудобные команды, которые практически полностью отдают территорию, играют вторым номером на контратаках, из-за чего создают немало проблем.

    Поэтому могу сказать, что, каким бы великим ни был игрок, ему все равно пришлось бы приложить какие-то усилия, чтобы принести команде заветную победу.

    • Черышев был главным тренером ФК «Санта-Колома» с июля 2022-го по ноябрь 2023 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне занял третье место в национальном чемпионате и добрался до финала Кубка Андорры.
    • В этом сезоне ФК «Санта-Колома» прошел два раунда квалификации Лиги конференций, где соперниками команды были «Пенибонт» (Уэльс) и «Сутьеска Никшич» (Черногория). В третьем раунде команда Черышева проиграла нидерландскому АЗ.
    • Черышев ранее возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежный состав «Зенита», «Мордовию», «Нижний Новгород», казахстанский «Иртыш» из Павлодара и испанский клуб «Аранхуэс».
    • В январе Черышев говорил, что хотел пригласить Артема Дзюбу в андоррскую команду, но отказался от этого плана, когда узнал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 13:40
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      Skull_Boy 1 час назад

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