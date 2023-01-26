Черышев попросил у сына телефон Дзюбы, чтобы пригласить его в Андорру

Главный тренер «Санта‑Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев заявил, что хотел пригласить нападающего Артема Дзюбы в свою команду.
— Вы к президенту «Санта‑Коломы» обращались с просьбой рассмотреть приглашение Дзюбы?
— Я сыну Денису говорил: «Дай телефон Артема, с удовольствием приглашу в свою команду».
— Но что‑то вас остановило?
— Как раз прочитал, что он начал переговоры с «Пари НН». Понимаю, что сравнивать чемпионаты России и Андорры в таком случае неправильно.
- Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»