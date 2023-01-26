Черышев попросил у сына телефон Дзюбы, чтобы пригласить его в Андорру

Главный тренер «Санта‑Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев заявил, что хотел пригласить нападающего Артема Дзюбы в свою команду.

— Вы к президенту «Санта‑Коломы» обращались с просьбой рассмотреть приглашение Дзюбы?

— Я сыну Денису говорил: «Дай телефон Артема, с удовольствием приглашу в свою команду».

— Но что‑то вас остановило?

— Как раз прочитал, что он начал переговоры с «Пари НН». Понимаю, что сравнивать чемпионаты России и Андорры в таком случае неправильно.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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