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    Черышев попросил у сына телефон Дзюбы, чтобы пригласить его в Андорру

    Главный тренер «Санта‑Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев заявил, что хотел пригласить нападающего Артема Дзюбы в свою команду.

    — Вы к президенту «Санта‑Коломы» обращались с просьбой рассмотреть приглашение Дзюбы?

    — Я сыну Денису говорил: «Дай телефон Артема, с удовольствием приглашу в свою команду».

    — Но что‑то вас остановило?

    — Как раз прочитал, что он начал переговоры с «Пари НН». Понимаю, что сравнивать чемпионаты России и Андорры в таком случае неправильно.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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