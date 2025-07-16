17 июля на стадионе Nou Estadi Encamp в Андорре состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Санта-Коломой» и сербским «Борацем». В первой встрече «Санта-Колома» сенсационно одержала победу на выезде с уверенным счeтом 4:1, что дало им комфортное преимущество. Теперь команда будет защищать это преимущество на домашнем стадионе. «Борац» постарается отыграть крупное поражение и выйти в следующий раунд турнира.

«Санта-Колома»

Команда из Андорры, несмотря на свои скромные размеры, продемонстрировала отличную игру в первой встрече, забив 4 мяча. За последние 5 матчей «Санта-Колома» забивает в среднем 2.60 гола за игру, что является сильной стороной команды. Однако в обороне у них есть слабости, поскольку они пропускают в среднем 1.80 гола за матч. В предстоящем матче «Санта-Колома» будет играть от обороны, так как у них есть преимущество по общему счeту. Тем не менее, они не будут сидеть в обороне и постараются забить, чтобы окончательно закрепить своe лидерство.

«Борац»

Сербская команда также продемонстрировала свою атакующую мощь в первой встрече, забив 1 гол, но получив крупное поражение 4:1. За последние 5 матчей «Борац» забивает в среднем 2.40 гола за игру, что говорит о высокой результативности. В то же время они пропускают 1.00 гола за матч, что делает их оборону уязвимой. В ответном матче им предстоит отыгрывать крупный дефицит, и они будут играть на победу, при этом важно будет не пропустить, так как любое дополнительное голевое поражение усложнит их задачу.

Факты о командах

«Санта-Колома»

Забивает в среднем 2.60 гола за матч, пропускает 1.80 (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из последних 7 матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Сильная атака, но есть проблемы в обороне

«Борац»

Забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 1.00 (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из последних 8 матчей

Забивает в 7 из последних 7 матчей

Проблемы в обороне, но хорошая атакующая мощь

Прогноз на матч

«Санта-Колома» будет действовать с преимущественным акцентом на оборону, стремясь удержать комфортное преимущество из первой встречи. Несмотря на это, они по-прежнему способны забить, как показала их игра в первом матче. «Борац» в свою очередь будет агрессивно идти вперeд, поскольку им необходимо забивать много, чтобы пройти дальше. Это создаст открытый футбол, в котором обе команды смогут забить. Однако более сильная команда с большими шансами на победу – «Санта-Колома», которая может воспользоваться контратаками.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Санта-Коломы»

Рекомендованные ставки: