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    Тренер «Санта-Коломы» Черышев хочет провести товарищеский матч с российским клубом

    Новый главный тренер «Санта-Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев заявил, что хочет сыграть против российского клуба.

    – В данный момент у нас задача собрать команду, пока нет нужного количества футболистов, есть позиции, которые нужно закрыть. Когда состав соберется, для нас будет привилегией сыграть с каким-нибудь российским клубом.

    — Бюджет позволит прилететь в Россию?

    — Думаю, нет. Сейчас точно не тот момент, чтобы куда-то ехать или лететь. Говорим со многим футболистами, ждем ответа, чтобы они присоединились к нашему клубу.

    Уже 11 сентября начинается чемпионат, так что в течение этой недели, максимум следующей, нужно полностью собрать команду.

    • Черышев-старший не тренировал с октября 2019 года.
    • Его последним клубом был «Нижний Новгород».
    • Помимо России, тренер работал в Испании и Казахстане.

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    Источник: «РБ Спорт»

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