Тренер «Санта-Коломы» Черышев хочет провести товарищеский матч с российским клубом

Новый главный тренер «Санта-Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев заявил, что хочет сыграть против российского клуба.

– В данный момент у нас задача собрать команду, пока нет нужного количества футболистов, есть позиции, которые нужно закрыть. Когда состав соберется, для нас будет привилегией сыграть с каким-нибудь российским клубом.

— Бюджет позволит прилететь в Россию?

— Думаю, нет. Сейчас точно не тот момент, чтобы куда-то ехать или лететь. Говорим со многим футболистами, ждем ответа, чтобы они присоединились к нашему клубу.

Уже 11 сентября начинается чемпионат, так что в течение этой недели, максимум следующей, нужно полностью собрать команду.