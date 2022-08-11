Тренер «Санта-Коломы» Черышев хочет провести товарищеский матч с российским клубом

Новый главный тренер «Санта-Коломы» из Андорры Дмитрий Черышев заявил, что хочет сыграть против российского клуба.
– В данный момент у нас задача собрать команду, пока нет нужного количества футболистов, есть позиции, которые нужно закрыть. Когда состав соберется, для нас будет привилегией сыграть с каким-нибудь российским клубом.
— Бюджет позволит прилететь в Россию?
— Думаю, нет. Сейчас точно не тот момент, чтобы куда-то ехать или лететь. Говорим со многим футболистами, ждем ответа, чтобы они присоединились к нашему клубу.
Уже 11 сентября начинается чемпионат, так что в течение этой недели, максимум следующей, нужно полностью собрать команду.
- Черышев-старший не тренировал с октября 2019 года.
- Его последним клубом был «Нижний Новгород».
- Помимо России, тренер работал в Испании и Казахстане.
Источник: «РБ Спорт»