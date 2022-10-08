Башкиров прояснил свой статус в андоррской «Санта-Коломе»

Воспитанник «Зенита» Евгений Башкиров опроверг наличие договоренности с «Санта-Коломой».
«Ещe ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня.
Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени», – сказал 31-летний футболист.
- Башкиров – свободный агент.
- В апреле он покинул польский «Заглембе».
- Полузащитника хотели подписать «Факел» и «Рубин».
- «Санта-Колому» возглавляет российский тренер Дмитрий Черышев.
Источник: Metaratings