Башкиров прояснил свой статус в андоррской «Санта-Коломе»

Воспитанник «Зенита» Евгений Башкиров опроверг наличие договоренности с «Санта-Коломой».

«Ещe ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня.

Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени», – сказал 31-летний футболист.