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Башкиров прояснил свой статус в андоррской «Санта-Коломе»

8 октября 2022, 09:09

Воспитанник «Зенита» Евгений Башкиров опроверг наличие договоренности с «Санта-Коломой».

«Ещe ничего не подписано. Да, я сейчас тренируюсь в составе «Санта-Коломы». Не могу ничего сказать, подпишут ли меня.

Когда станет известно? Надеюсь, что в скором времени», – сказал 31-летний футболист.

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Источник: Metaratings
Европа Санта-Колома Башкиров Евгений Черышев Дмитрий
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