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    Черышев анонсировал появление российских игроков в клубе из Андорры

    Новый главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев заявил, что андоррский клуб подпишет российских футболистов.

    — Как ваша семья и окружение отреагировали на то, что вы возвращаетесь к тренерской деятельности?

    — Признаюсь, это стало для них сюрпризом. Очень много друзей, которые поздравили и сказали: «Дмитрий, ты засиделся. Пора бы вернуться к работе». Очень многие пожелали удачи. Пишут бывшие футболисты, с которыми я работал в Нижнем Новгороде. Говорят, что готовы приехать в Андорру.

    — А вы что?

    — С удовольствием бы продолжил с ними работать.

    — Но российских игроков все равно будете рассматривать?

    — Да, конечно. И обязательно будем рассматривать абсолютно все постсоветское пространство. А то, что русские появятся у нас в команде в ближайшее время, — это я вам гарантирую.

    • Черышев-старший не тренировал с октября 2019 года.
    • Его последним клубом был «Нижний Новгород».
    • Помимо России, тренер работал в Испании и Казахстане.

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    Источник: «Матч ТВ»

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