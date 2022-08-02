Черышев анонсировал появление российских игроков в клубе из Андорры

Новый главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев заявил, что андоррский клуб подпишет российских футболистов.

— Как ваша семья и окружение отреагировали на то, что вы возвращаетесь к тренерской деятельности?

— Признаюсь, это стало для них сюрпризом. Очень много друзей, которые поздравили и сказали: «Дмитрий, ты засиделся. Пора бы вернуться к работе». Очень многие пожелали удачи. Пишут бывшие футболисты, с которыми я работал в Нижнем Новгороде. Говорят, что готовы приехать в Андорру.

— А вы что?

— С удовольствием бы продолжил с ними работать.

— Но российских игроков все равно будете рассматривать?

— Да, конечно. И обязательно будем рассматривать абсолютно все постсоветское пространство. А то, что русские появятся у нас в команде в ближайшее время, — это я вам гарантирую.